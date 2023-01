Prédiction du prix d’Apecoin : les traders APE approchent d’un obstacle difficile qui pourrait être trop élevé pour sauter | Cryptomonnaie

Le prix de l’Apecoin monte en flèche cette semaine alors que les traders réalisent une sixième semaine positive.

L’APE devrait atteindre son apogée en août 2022.

Le risque d’un rejet est que l’action des prix revienne au SMA de 55 jours.

Le prix de l’Apecoin (APE) connaît l’une de ses meilleures semaines de l’année, les haussiers poussant fermement les prix à la hausse. Le risque est qu’avec la sortie de plusieurs banques centrales la semaine prochaine, certains commentaires bellicistes pourraient déclencher un vent contraire massif pour le prix de l’Apecoin, ou un rejet technique pourrait repousser l’action des prix vers le premier support descendant. Et il y a un problème : le seul support décent est inférieur de plus de 30 %.

Le prix de l’Apecoin pourrait voir les traders se transformer en Icarus

Le prix d’Apecoin voit les traders pousser l’action des prix fermement plus haut cette semaine, réalisant une sixième semaine positive et ne laissant aucun hoquet se glisser dans l’action des prix pour 2023. Toutes de bonnes nouvelles et on pourrait se demander pourquoi ne pas participer à l’action des prix beaucoup plus rapidement. Mais il y a un double risque à la hausse car les deux prochaines semaines devraient être très mouvementées avec les grandes banques centrales, les données économiques lourdes et la géopolitique qui se reconstituent.

L’APE pourrait s’effondrer sous l’un de ces vents contraires ou pourrait subir un rejet technique contre 7,42 $, qui était le pic d’août 2022. L’action des prix irait à la recherche d’un support qui ne serait pas vu avant au moins 4,40 $, près du 55-day Simple Moving Moyenne. On ne peut pas faire confiance au SMA de 200 jours car la semaine dernière, en baisse, il n’a pas maintenu de support et a cédé la place à des baissiers pour avoir poussé l’action des prix plus bas.

Graphique hebdomadaire APE/USD

Les commerçants qui veulent faire partie de ce rallye devront attendre le support ou devront attendre une cassure au-dessus de 7,42 $, avec les nouveaux pivots de février probablement plus éloignés, il serait logique d’attendre que ceux-ci voient où le prochains points d’ancrage et de support seront trouvés. D’après les performances précédentes, 10 $ devraient être dans les cartes pour février.