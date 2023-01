Prédiction des prix d’ondulation : XRP garanti pour la quatrième clôture hebdomadaire positive, mais l’objectif de profit est trop loin | Cryptomonnaie

Le prix Ripple s’ouvre et devrait clôturer la semaine au-dessus du SMA de 200 jours.

Le prix du XRP voit les traders continuer à ratisser un niveau technique après l’autre.

L’objectif de profit pour ce trimestre est encore trop éloigné, avec des vents contraires dans un futur proche.

Le prix Ripple (XRP) devrait gagner du terrain au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours dans un schéma de répétition comme on l’a vu la semaine dernière et la semaine précédente, où les traders ont pu à chaque fois se consolider au-dessus d’un niveau pivot ou technique clé. Jusqu’à présent, les haussiers ont eu un jeu facile, mais les vents contraires sont proches, les banques centrales donnant le coup d’envoi de leur première réunion des banques centrales de l’année. Alors que l’objectif de profit pour le premier trimestre est fixé à 0,49 $, voir les vents contraires émerger la semaine prochaine, cela pourrait être un peu trop tiré par les cheveux.

Le prix Ripple verra les traders déçus dans les semaines à venir

Le prix d’ondulation répète la même stratégie de playbook qu’il l’a fait avec les quatre semaines de bénéfices précédentes. Chaque fois, les traders peuvent prendre le contrôle d’un domaine important au-dessus d’un niveau technique clé ou d’un domaine clé. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie très solide et bien contrôlée, le problème est que le prochain objectif de profit est l’objectif prévu pour le premier trimestre et n’a pas de poignées entre maintenant et 0,49 $, ce qui le rend trop loin et impossible à atteindre à temps.

Le prix XRP risque donc de s’effondrer comme un château de cartes pour tenter d’obtenir ces 0,49 $. Avec la sortie de la Réserve fédérale américaine et de son président Jerome Powell au début de la semaine prochaine, l’humeur haussière pourrait être atténuée alors que les banquiers centraux devraient verser de l’eau froide sur ce même sentiment. Attendez-vous à voir les niveaux de support du SMA de 200 jours et du SMA de 55 jours être testés avant que 0,3616 $ n’intervienne pour s’assurer que le rallye ne s’estompe pas trop.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Une surprise positive pourrait être que Jerome Powell change de position et redevienne la colombe qu’il a toujours été. Cela indique que la Réserve fédérale ne voit pas l’inflation rester stable ou risquer de remonter. Si Powell déclarait même que l’inflation diminuait rapidement, le prix du XRP augmenterait et atteindrait 0,49 $, bondissant de plus de 20 % en valeur.