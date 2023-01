Prédiction du prix du Bitcoin : les traders BTC ont un besoin urgent d’un objectif de prix réaliste | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a augmenté de plus de 30 % en trois semaines consécutives pour janvier.

BTC a compensé une partie substantielle de la baisse de l’hiver crypto de 2022.

Les traders Bitcoin dans le commerce profitent des bénéfices mais ont un problème pour les encaisser.

Le prix du Bitcoin (BTC) a considérablement progressé au cours des premières semaines de l’année alors que les marchés mondiaux sont restés sourds, muets et aveugles aux avertissements des banquiers centraux selon lesquels avec la nouvelle année, tous les problèmes pour 2023 seront soudainement effacés. L’inflation restera un sujet important pour 2023, car les banquiers centraux pourraient avoir raison de dire que l’inflation est loin d’être là où elle devrait être. Les marchés ont été trop impatients de considérer les baisses actuelles comme une ligne droite vers la baisse, ce qui indique que les marchés voudraient ou voudraient grimper rapidement vers leurs sommets historiques, ce qui, compte tenu de la situation actuelle, n’est pas probable.

Le prix du bitcoin fixé pour la fièvre froide alors que l’inflation devrait monter en flèche

Le prix du Bitcoin verra les commerçants apprendre à faire face à la réalité à la dure. Alors que les marchés ont été impatients de prévoir une baisse presque linéaire de l’inflation à 2%, la réalité pourrait ne pas être beaucoup plus éloignée de la vérité telle qu’elle est actuellement. Les commerçants qui ne prêtent pas attention à ce qui se passe ont manqué que les licenciements s’accélèrent, et plusieurs constructeurs automobiles licencient et arrêtent les lignes de production de plusieurs nouveaux modèles de voitures avec un congé technique, car une autre pénurie de puces retarde les livraisons de 3 à 6 mois au moins. Cela augmentera à nouveau les prix des voitures d’occasion et fera remonter l’inflation.

La BTC recevra d’abord un coup des banques centrales qui devraient faire leur apparition début février, vers 20 000 $. La pression va monter et pourrait voir l’action des prix du Bitcoin baisser vers 16 020 $ si les indices des prix à la production ou les chiffres de l’inflation augmentent au lieu de baisser davantage avec une forte rotation des actifs à risque. Les traders quitteront rapidement leurs positions longues car le prochain niveau de profit à 28 695 $ est trop éloigné et inaccessible dans ces conditions.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

La pénurie de puces n’est, bien sûr, qu’un segment de l’économie, car plusieurs prix des matières premières sont actuellement en train de s’éloigner de leurs sommets. Il en va de même pour les taux américains et le dollar américain, qui a vu le prix de tout le segment baisser ou s’affaiblir pour l’actif concerné. Si la Fed confirme la semaine prochaine que le marché a raison et que les baisses de taux devraient entrer en vigueur pour 2023, attendez-vous à un soupir de soulagement et à un rallye « régulier » avec des haussiers hésitants de dernière minute pour rejoindre le rallye et pousser l’action des prix plus loin avec BTC qui devrait atteindre 28 695 $ en quelques semaines, maximum deux mois.