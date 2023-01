Prédiction de prix Ethereum: ETH n’est pas assez fort pour faire face à des doubles sommets pour l’instant | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum a organisé une reprise massive en seulement trois semaines.

L’ETH a récupéré deux moyennes mobiles importantes en faveur des haussiers.

Avec le rejet contre un double sommet et la Fed et la BoE prêtes à publier leur première décision de taux de l’année, un grand fondu est en cours.

Le prix de l’Ethereum (ETH) affiche actuellement des gains de près de 30 % pour l’année en seulement trois semaines. Jusqu’à présent, la bonne nouvelle, car le rallye s’arrête après l’action des prix, a été rejetée à la hausse par un double sommet. Le moment n’aide pas non plus les haussiers, car les banques centrales sont prêtes à atténuer l’humeur la plus positive sur les marchés depuis l’invasion de la Russie en Ukraine.

Le prix Ethereum voit les commerçants face à la musique

Le prix Ethereum voit son bon rallye pour 2023 se terminer alors que les marchés sont rattrapés par la réalité. Au cours des premières semaines de 2023, les marchés ne disposaient que de données correspondant à l’humeur des marchés, avec une nouvelle détérioration de plusieurs points de données et une inflation encore plus éloignée de ses sommets. La valeur aberrante dans tout cela, ce sont les banquiers centraux qui continuent d’émettre des avertissements sur plusieurs fronts que les banques centrales n’arrêteront pas tant que l’objectif politique de 2 % n’aura pas été atteint.

L’ETH est confrontée à des obstacles techniques et macroéconomiques, avec la zone des doubles sommets qui a déclenché un autre rejet, et les banquiers centraux s’apprêtent à publier leurs perspectives de politique monétaire pour les mois à venir. Le rejet à 1 688 $ était sévère et provenait de sommets non testés depuis septembre de l’année dernière. Si les banques centrales s’en tiennent à leurs armes, le rallye se déroulera et ramènera l’action des prix à 1 404 $ pour le support, et en cas de rupture, 1 200 $ pourraient être imprimés sur le tableau de cotation si le rallye est complètement effacé.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Un revirement de l’orientation monétaire est possible si la Fed ou une autre banque centrale sortait des mots ou des canaux plus doux vers les marchés que certains points de données montrent encore plus de signes de baisse de l’inflation. Cela indiquerait que le marché avait raison et qu’un plus grand appétit pour les actifs à risque émergerait. L’ETH percerait 1 688 $ et remonterait vers 1 928 $, s’arrêtant juste avant le niveau psychologique de 2 000 $.