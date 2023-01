Prédiction du prix Dogecoin: DOGE fait face à la partie la plus difficile jusqu’à présent pour 2023 | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin recule après des gains de 20% en deux semaines.

DOGE est coincé entre un support vital et un plafond à la hausse alors que les flatlines RSI.

La clôture du dimanche pour la semaine sera vitale, mais les traders doivent être conscients des choses à venir pour la semaine prochaine.

L’action des prix Dogecoin (DOGE) a connu une progression facile jusqu’à présent pour 2023, car de véritables coups de pied saccadés cette semaine. Les traders évaluent la situation après plusieurs jours de bourse consécutifs, et les marchés ont ignoré les avertissements émis par les banquiers centraux selon lesquels les marchés avaient débouché le champagne trop tôt, car l’inflation est loin d’être l’objectif de toute banque centrale à travers le monde. Il sera vital de lire dans les messages que laissent les banques centrales, et ce sera encore plus vital pour le message qui accompagnera la randonnée elle-même.

Prix ​​Dogecoin livré à la merci des banquiers centraux

L’action des prix Dogecoin se dirigeait vers 0,1000 $, mais ce niveau semble inaccessible alors que les banquiers centraux s’apprêtent à publier des avertissements fermes et sévères. Le plus important et le plus important à surveiller sera la Fed, qui devrait augmenter de 25 points de base, car 50 indiquerait armageddon pour les marchés. Avec la baisse de l’inflation, la dépréciation des indices des prix à la production et la baisse du sentiment général avec les licenciements dans le secteur de la technologie, une hausse de 25 points de base est une certitude.

Les traders DOGE penseront initialement que c’est un bon élément, et une hausse de 25 points de base qui correspond aux estimations des marchés pourrait susciter un enthousiasme trop déplacé. La Fed pourrait faire une déclaration et un discours politique de son président Jerome Powell une heure après la hausse des taux qui est encore plus belliciste que lorsque la Fed augmentait de 50 points de base. Le grand risque est que l’humeur du marché se soit atténuée après de sévères avertissements de Powell, qui feraient baisser le prix du Dogecoin vers 0,0757 $ près de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours. Si les marchés choisissaient de se débarrasser des actifs à risque, même une réévaluation pourrait se produire, DOGE se dirigeant vers 0,0566 $ à la recherche d’un support.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Bien que les chances soient minces, une Fed accommodante indiquerait qu’elle verrait certains paramètres et éléments baisser davantage en faveur d’une inflation plus faible à venir. La Fed pourrait éventuellement s’abstenir d’augmenter davantage ou délivrer le message d’une hausse des taux « one and done ». Les actifs à risque auraient un vent arrière et verraient DOGE sprinter rapidement vers 0,1004 $ avec 0,1255 $ comme niveau de prise de bénéfices à proximité.