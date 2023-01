Prédiction de prix de Cardano: ADA fait face à un double plafond qui pourrait déclencher un effondrement s’il n’est pas rompu bientôt | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a bondi de plus de 40 % pour l’année en seulement trois semaines.

Le prix de l’ADA atteint un frein alors que les commerçants se préparent au lancement de la politique monétaire pour 2023.

Attendez-vous à voir les banques centrales tempérer l’ambiance et stopper ce rallye.

Le prix de Cardano (ADA) a eu une trajectoire assez facile jusqu’à présent, car ce n’est que maintenant que l’exercice financier est pleinement sous pression et en cours. La raison en est que les plus grandes banques centrales sont prêtes à commencer leur exercice financier car les traders ont eu assez facilement la possibilité d’ignorer simplement les commentaires des membres de la banque centrale et ont ignoré leurs commentaires comme étant une simple répétition de ce qui a été diffusé tout au long de 2022. Une volonté vitale être le message et la façon dont les banquiers centraux voient l’avenir proche, où les marchés s’avèrent soit être sur l’argent, soit complètement dans l’erreur sans aucun terrain d’entente possible.

Le prix de Cardano laisse les commerçants douter de ce qu’il faut faire ensuite

Le prix de Cardano a un problème dans son rallye après que les marchés aient progressé en territoire positif car janvier a été un mois assez léger avec peu de surprises et une nouvelle faiblesse du dollar alors que la fenêtre d’opportunité pour un scénario de boucle d’or dans l’économie américaine commence à se fermer rapidement < Bien que plusieurs indicateurs économiques pointent vers un ralentissement, les membres de la Fed n'ont cessé d'émettre des avertissements indiquant que d'autres hausses sont nécessaires et que des réductions pour cette année ne sont pas prévues. Cela va à l'encontre du consensus du marché selon lequel la Fed aura bientôt terminé sa hausse, attendra l'été et commencera à réduire rapidement à l'automne.

Les traders de l’ADA ont évalué avec impatience ce dernier scénario, et une simple répétition de la Fed pourrait atténuer cette humeur. Pire encore, quelques chocs pourraient bientôt être présentés aux marchés alors que des signes de récession plus graves émergent au Royaume-Uni de la part de la Banque d’Angleterre, et le Japon pourrait bientôt abandonner son contrôle de la courbe des taux avec une onde de choc massive traversant les marchés sur le dos de ça. Attendez-vous à ce que l’ADA ne fonctionne pas bien sur ces éléments et plonge dans un premier temps vers 0,296 $ avant d’être écrasé vers 0,194 $, selon la gravité de l’événement.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Le rallye pourrait prendre une autre jambe plus haut, mais seulement cela pourrait être vu si ce double plafond se décomposait. Cela indique que l’action des prix doit sauter au-dessus de 0,415 $. Cela enverrait un signal haussier fort aux marchés et pourrait voir un certain suivi avec les marchés favorisant le risque dans tous les domaines alors que le prochain niveau de profit est déplacé vers le haut vers 0,715 $ avec des gains de 70 % dans les livres.