Robinhood et NFT projetent le Twitter d’Azuki piraté; 122 NFT d’une valeur de 484,99 ETH volés à ce dernier | Cryptomonnaie

Les réseaux sociaux piratés de Robinhood et Azuki sur Discord ont publié des liens de phishing.

L’attaquant d’Azuki a réussi à hameçonner environ 122 NFT d’une valeur d’environ 778 408 $, dont 2 NFT Mutant Ape Yacht Club.

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a récupéré la barre des 1 billions de dollars, récupérant la perte de 250 milliards de dollars d’il y a deux mois.

Le marché de la cryptomonnaie a fait face à sa première cyberattaque majeure de l’année sous la forme d’un piratage des médias sociaux ayant un impact sur Robinhood et le projet NFT Azuki. Bien que les dommages n’aient pas été aussi graves que les attaques de canaux de médias sociaux dans le passé, cela a ramené la question de la sensibilisation à la cybercriminalité, car le piratage se présentait sous la forme d’hameçonnage.

Robinhood et Azuki piratés

Robinhood et Azuki sont devenus les destinataires d’un piratage dans lequel l’intrus a réussi à prendre le contrôle des comptes Twitter de la plateforme de trading et du projet NFT. Le pirate a commencé à publier des liens de phishing sur les comptes peu de temps après avoir également piraté le Discord d’Azuki, où les dégâts étaient beaucoup plus graves.

Selon les rapports, l’attaque d’Azuki a entraîné l’hameçonnage de l’attaquant avec environ 122 NFT, d’une valeur estimée à environ 778 408 $. Ce piratage de 484,99 ETH a été réalisé grâce à un mode de phishing spécifique dans lequel les commandes en attente de signature ont été induites via Seaport. Bien que l’assortiment de NFT volés reste à confirmer, les 122 NFT semblaient également inclure 2 NFT Mutant Ape Yacht Club.

Azuki a repris le contrôle de ses chaînes Twitter peu de temps après et a confirmé l’attaque en tweetant,

« Nous avons immédiatement contacté nos contacts sur Twitter et pris des mesures pour alerter la communauté. Les tweets et liens malveillants ont été supprimés rapidement. Notre enquête sur la violation de Twitter est en cours. Nous prenons la sécurité au sérieux et le compte Twitter a été sécurisé à l’aide d’une application d’authentification 2FA.

D’autre part, aucun rapport de dommages subis par les utilisateurs de Robinhood n’a encore fait surface, et la plateforme de trading n’a fait aucune déclaration à ce sujet.

Le marché de la crypto laisse derrière lui des milliards

Deux mois après avoir fait face au crash induit par l’effondrement de FTX, la capitalisation boursière totale de la crypto a finalement récupéré ses pertes alors que la valeur de toutes les crypto-monnaies a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars.

Capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie

Depuis le début de l’année, la capitalisation boursière de la cryptomonnaie a augmenté de 33,34 %, augmentant de 251 milliards de dollars pour atteindre 1 006 billions de dollars. Cependant, les prix du Bitcoin et de l’Ethereum n’ont pas enregistré de saut significatif au cours des dernières 24 heures, à l’exception de la pièce maîtresse dépassant les 23 000 dollars et de la crypto-monnaie de deuxième génération glissant en dessous de 1 600 dollars.