Affaire de faillite de BlockFi: le tribunal approuve un programme de fidélisation des employés de 10 millions de dollars pour lutter contre Google et Walmart | Cryptomonnaie

BlockFi a récemment perdu près de 10 % de ses effectifs restants, les employés ayant démissionné pour de meilleures opportunités.

Le tribunal des faillites du New Jersey a approuvé la demande de BlockFi, la qualifiant d’opportunité de maximiser la succession.

L’exposition réelle de BlockFi de 1,2 milliard de dollars à FTX a également été révélée récemment.

BlockFi défraye la chronique depuis quelques jours grâce à sa procédure de mise en faillite. L’impact de la faillite du prêteur de crypto sur l’entreprise a conduit BlockFi à saisir les tribunaux pour permettre à l’entreprise de conserver ses quelques employés restants.

BlockFi obtient une seconde chance

BlockFi, plus tôt cette semaine, a déposé auprès du tribunal des faillites une demande d’augmentation de salaire et de primes pour ses employés existants. Cela a été fait pour s’assurer que le prêteur crypto ne finira pas par perdre plus de ses effectifs au profit de Google, Meta, Walmart, etc. Dans l’état actuel des choses, la récente sortie de 11 employés a anéanti près de 10% de son personnel restant. .

Ainsi, approuvant la demande, le juge du tribunal des faillites du New Jersey, Michael Kaplan, a déclaré:

« Il offre au débiteur et au salarié une opportunité d’aller de l’avant et de maximiser le patrimoine. Je suis heureux de l’approuver à l’avenir.

BlockFi est sur le point de mettre en œuvre son programme de rétention des employés après l’approbation du tribunal. Le programme de rétention permettra aux débiteurs de BlockFi d’offrir aux employés des primes comprises entre 9 % et 42,5 % en fonction des revenus de l’individu. Ce programme, au total, fonctionnerait à un coût estimé à 10 millions de dollars.

Commentant la même chose, l’avocat de BlockFi, Rush Howell, a déclaré :

« C’était un mélange parfait pour l’attrition potentielle et malheureusement les débiteurs ont vu cette attrition. Il est essentiel que les débiteurs mettent en place ces programmes de rétention pour garder les travailleurs essentiels dans l’entreprise.

BlockFi corrige une autre erreur

Plus tôt cette semaine, des informations selon lesquelles BlockFi aurait été exposé à FTX pour 1,2 milliard de dollars ont été révélées. Le chiffre annoncé était supérieur de 200 millions de dollars aux estimations précédentes, ce qui a inquiété certains membres de la communauté crypto qui ont fini par appeler ces « données financières secrètes » cachées par BlockFi.

BlockFi a par ailleurs reconnu le récent gâchis en disant que le « snafu » similaire était une erreur et que la société était transparente dans son compte.