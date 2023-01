Le recul trouve un pas au-dessus d’un support significatif | Cryptomonnaie

Bitcoin a réussi à se stabiliser après le recul de 2,7% de jeudi prolongé vendredi, mais a trouvé un terrain au-dessus du support solide à 22187 (10DMA en hausse), ce qui a également créé une croix dorée avec 200DMA et a également soutenu l’action.

La baisse devrait être idéalement contenue dans cette zone pour garder intacts les plus grands haussiers, alimentés par les attentes selon lesquelles les taux de la Fed culmineraient autour de 5 % à la mi-2023.

Une correction limitée maintiendrait l’attention immédiate à la hausse pour une extension vers de fortes barrières à 27951/29249 (Fibo 38,2 % de la jambe baissière 48197/15437 / base du nuage hebdomadaire épais en baisse), avec la formation d’un schéma d’inversion haussier sur le graphique mensuel, soutenant le notion.

Cependant, la prudence s’impose malgré la baisse du pic d’aujourd’hui et le fort rebond qui a suivi, car les études quotidiennes sont surachetées et la forte dynamique haussière s’affaiblit, ce qui maintient en jeu le risque d’un recul plus profond.

Une cassure et une clôture sous 10DMA (22187) et 200DMA (21945) sont nécessaires pour activer le scénario et ouvrir la voie à une extension vers le prochain support significatif à 20936/20847 (Fibo 38,2% de 16300/23801 / plus bas du 20 janvier).

Rés : 23160 ; 23696 ; 23801 ; 24649

Sup : 22513 ; 22187 ; 21945 ; 21610