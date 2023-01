Prédiction de prix du Lido Dao : faites attention à un énorme piège à traders qui pourrait être vital pour 2023 | Cryptomonnaie

L’action des prix de Lido Dao joue un jeu dangereux après une cassure ratée à la hausse.

LDO risque d’être aspiré dans un piège à traders.

En voyant le moment de ce piège avant un mois de février chargé, l’humeur actuelle pourrait s’atténuer et se transformer en une nouvelle vente massive.

Le prix du Lido Dao (LDO) a connu une forte impression haussière cette semaine, l’action des prix ayant dépassé le niveau de 78,6 % de Fibonacci à 0,786 $. Pendant ce temps, l’action des prix s’est estompée et commence même à s’échanger assez loin de la cassure de la ligne de tendance descendante rouge. Cette situation si proche de la clôture hebdomadaire et avec plusieurs banques centrales prêtes à publier leur première évaluation monétaire de la situation pour 2023 crée le risque d’un piège haussier qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

Le prix du Lido Dao pourrait présenter un risque sous-estimé en février

Lido Dao est encore jeune dans son assistance depuis que l’action des prix a vu le jour en mai 2022. Après avoir vécu l’hiver crypto en tant que novice des autres crypto-monnaies, LDO a considérablement repris le contrôle de l’échelon supérieur de son prix. niveau avec un retour presque complet vers son prix d’ouverture. LDO l’a brièvement dépassé cette semaine, puis s’est replié en dessous, les haussiers semblant douter de rester ou de prendre un profit.

Le timing de tout cela, et le positionnement actuel juste en dessous de la ligne de tendance descendante rouge, ne sont pas une surprise, étant donné que la violence en Ukraine devrait entrer dans une phase plus aiguë après que les livraisons de chars en provenance d’Allemagne et des États-Unis ont été approuvées et plusieurs banques centrales devraient faire leur première apparition en 2023. Attendez-vous à d’autres baisses, car ces mêmes banques centrales ont déjà émis des avertissements tout au long du mois de janvier indiquant que les marchés avaient avancé trop rapidement et trop haut. Attendez-vous à une baisse à 2 $ avec le risque que la ligne verte de tendance ascendante soit sous pression. Une pause verrait un mouvement vers 1,60 $ dans la possible vente qui suivra d’ici avril.

Graphique hebdomadaire LDO/USD

Comme les haussiers ont déjà franchi cette ligne de tendance descendante rouge, de nombreux arrêts des baissiers auront été supprimés. Ils ne rentreront pas rapidement en raison de la forte reprise de LDO. Attendez-vous à voir dans les semaines à venir une nouvelle flambée du prix du LDO avec un niveau ultime à 3,40 $ d’ici la fin février.