La FCA du Royaume-Uni remet les sociétés de cryptomonnaie qui ont demandé l’approbation réglementaire à la loi | Cryptomonnaie

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a approuvé 41 candidats sur 300 et a référé certaines entreprises aux forces de l’ordre.

La FCA affirme que ces entreprises se sont probablement engagées dans la criminalité financière, alors que le Royaume-Uni durcit sa position en matière de cryptomonnaie.

Le débat sur la réglementation de la cryptomonnaie au Royaume-Uni est en cours, le projet de loi sur la transparence étant débattu au parlement.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni est un organisme de réglementation qui supervise les marchés financiers et les entreprises du pays. La FCA se concentre sur la protection des fonds des clients et sur la garantie de l’intégrité des systèmes financiers. Il a récemment référé plusieurs entreprises de cryptomonnaie qui ont demandé une approbation réglementaire aux forces de l’ordre.

La FCA du Royaume-Uni a adopté une position ferme envers les entreprises de cryptomonnaie et les candidats à l’approbation réglementaire

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a le pouvoir d’autoriser et de superviser les entreprises du secteur financier. La FCA a accueilli les demandes d’approbation réglementaire des sociétés de cryptomonnaie au Royaume-Uni.

Fait intéressant, sur 300, seules 41 demandes ont été approuvées. Le régulateur a par ailleurs référé certains de ces candidats aux forces de l’ordre pour une enquête sur la criminalité financière ou un lien direct avec le crime organisé.

Sarah Pritchard, directrice exécutive de la surveillance des marchés, de la politique et de la concurrence à la FCA, a déclaré dans une lettre au comité spécial du Trésor,

Dans l’ensemble, dans le petit nombre de cas où nous avons identifié des crimes financiers probables ou des liens directs avec le crime organisé, nous les avons référés aux organismes d’application de la loi. Certaines de ces enquêtes d’application de la loi sont toujours en cours.

La FCA joue un rôle important dans l’élaboration de la politique et de la législation relatives aux services financiers au Royaume-Uni.

Le projet de loi sur les services et marchés financiers (FSMB) est crucial car il ouvrira la voie à la réglementation des crypto-monnaies au Royaume-Uni. Actuellement, la FCA peut s’assurer que les sociétés de cryptomonnaie s’enregistrent auprès d’elle et se conforment à ses règles anti-blanchiment d’argent. Le FSMB pourrait étendre les pouvoirs de la FCA pour contrôler l’industrie de la cryptomonnaie.