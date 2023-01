Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Polygon et Bitcoin – European Wrap 27 janvier | Cryptomonnaie

Les détenteurs de Shiba Inu qui ont acquis SHIB il y a plus de 11 mois conservent leurs jetons. Ces détenteurs se sont abstenus de vendre leurs avoirs SHIB depuis décembre 2021. La solution de mise à l’échelle de couche 2 de Shiba Inu Le lancement de Shibarium est une étape de développement attendue depuis longtemps et il pourrait agir comme un catalyseur haussier pour la pièce meme. Il est probable que les détenteurs de SHIB attendent cette étape pour se débarrasser de leurs jetons Shiba Inu.

Les prix AAVE, MATIC et DYDX se sont redressés aux côtés des crypto-monnaies à grande capitalisation boursière Bitcoin et Ethereum en janvier. Les experts du traqueur de crypto-intelligence Santiment estiment que le récent pic d’activité des baleines sur ces réseaux doit être surveillé de près. En règle générale, une augmentation de l’intérêt des grands investisseurs de portefeuille est un précurseur d’une pression de vente croissante et d’une baisse du prix de l’actif.

Le prix du Bitcoin montre un manque d’élan après un mouvement explosif au cours des trois dernières semaines. La quatrième semaine a été relativement silencieuse, sans beaucoup de mouvements volatils. Alors que BTC se consolide, d’autres altcoins se rallient à gauche et à droite, offrant des gains massifs.