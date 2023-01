Prédiction hebdomadaires Bitcoin : Si les traders sont de retour, c’est là que vous pourrez accumuler du BTC ensuite | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin sort de son niveau de résistance à la baisse, suggérant une résurgence d’une perspective haussière.

Les techniques et les mesures en chaîne suggèrent un recul mineur qui pourrait faire chuter le BTC à 19 250 $.

L’invalidation des perspectives haussières se produira si BTC glisse en dessous du niveau de support de 19 250 $ sur un graphique de trois jours ou hebdomadaire.

Le prix du Bitcoin montre un manque d’élan après un mouvement explosif au cours des trois dernières semaines. La quatrième semaine a été relativement silencieuse, sans beaucoup de mouvements volatils. Alors que BTC se consolide, d’autres altcoins se rallient à gauche et à droite, offrant des gains massifs.

Le prix du Bitcoin et son prochain mouvement

Le prix du bitcoin a augmenté de 45 % au cours des quatre dernières semaines, le mouvement le plus volatil ayant eu lieu au cours des trois premières semaines. Alors que les derniers jours ont abouti à une structure consolidante, dans une perspective à long terme, BTC semble optimiste.

Ce rallye a poussé BTC à produire un sommet plus élevé au-dessus du sommet du swing du 5 novembre à environ 21 400 $. Cependant, le dernier sommet significatif qui a entraîné un creux inférieur était de 25 205 $, formé le 14 août. confirmation supplémentaire du début d’une nouvelle tendance haussière.

Jusque-là, il y a de fortes chances que le prix du Bitcoin revienne à des niveaux de support critiques, mais si les vendeurs s’unissent, ce mouvement pourrait se transformer en vente. L’identification des plates-formes de rebond cruciales est cruciale.

Le graphique sur trois jours montre que le niveau de support immédiat est la barrière de 21 481 $, au-delà de laquelle se trouve le point de contrôle (POC) de 2023, qui est le volume le plus élevé échangé en 2023. Si ces niveaux ne se maintiennent pas, les acheteurs sont susceptibles de franchir le pas. au POC 2022 à 19 250 $.

Ces trois niveaux de support sont des zones d’accumulation clés d’un point de vue technique.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

La valeur marchande sur 30 jours par rapport à la valeur réalisée (MVRV) pour le prix Bitcoin ajoute de la crédibilité à cette thèse de retrait. Cet indice est utilisé pour déterminer le profit et la perte moyens des investisseurs. Actuellement, le MVRV oscille autour de 16 %, ce qui correspond au bénéfice moyen des adresses qui ont acheté du BTC au cours du mois dernier.

Les données historiques montrent que lorsque le MVRV sur 30 jours se situe dans la zone de 12% à 21%, le prix du Bitcoin a formé un sommet local. Par conséquent, les acteurs du marché doivent être prudents car ces investisseurs dans le cours pourraient vendre leurs avoirs pour réaliser des bénéfices, déclenchant un recul.

BTC MVRV 30 jours

Un retracement à 19 250 $ ou à tout niveau de support supérieur sera un bon endroit pour accumuler. Le rebond de ces barrières pourrait déclencher un pic de pression d’achat qui propulse le prix du Bitcoin pour marquer la prochaine zone cruciale, allant de 28 000 $ à 30 000 $.

Au-delà de ces niveaux, 31 840 $ est un niveau clé car il s’agit du point médian du crash de 67 % entre mars et novembre 2022.

Impact du FOMC, de l’IPC et du dollar américain sur le marché de la cryptomonnaie

QCP Capital, une société de trading de crypto basée à Singapour, a déclaré que « le marché a signalé à la Fed que parler est bon marché », ce qui accorde beaucoup d’importance à l’annonce de l’indice des prix à la consommation (IPC) le 14 février.

La Réserve fédérale utilise l’IPC et les chiffres de la masse salariale non agricole pour évaluer l’inflation qu’elle est chargée de maintenir autour de son objectif de 2 %. Lorsque l’inflation est élevée, la Fed augmente les taux d’intérêt pour la faire baisser, encourageant les gens à épargner plutôt qu’à emprunter et à dépenser. Le modèle d’inflation Nowcast de la Fed de Cleveland prévoit un IPC de 0,6 % d’un mois à l’autre. Par rapport aux 0,3 % du mois précédent, il s’agit d’une hausse massive de l’inflation.

QCP Capital mentionne que cette prédiction pourrait être une « courbe complète face à la vision optimiste du marché sur l’inflation ».

Le modèle Nowcast de l’inflation de la Fed de Cleveland

Même s’il reste du temps pour que ces prédictions soient révisées et que les chiffres de l’inflation diminuent, les investisseurs doivent être prudents. Si ce nombre ne diminue pas, cela justifiera une augmentation plus importante des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, entraînant une hausse du dollar américain.

Un dollar plus fort entraînerait la vente d’actifs à risque tels que les actions et les crypto-monnaies. Par conséquent, un IPC plus élevé d’un mois sur l’autre pourrait ajouter une forte pression à la baisse sur le prix du Bitcoin. Ou l’attente d’un IPC plus élevé pourrait catalyser un renversement de tendance pour l’écosystème de crypto-monnaie au préalable, qui a déjà connu une tendance à la hausse de quatre semaines.

Bien que le recul semble probable pour le prix du Bitcoin, une augmentation soudaine de la pression de vente qui pousse BTC à produire un chandelier de trois jours ou hebdomadaire en dessous de 19 250 $ invalidera les perspectives haussières.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait viser les plus bas égaux et la liquidité stop-vente reposant en dessous de 15 443 $.