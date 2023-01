Prédiction de prix Ethereum Classic : ne comptez pas sur une reprise importante pour ETC au premier et au deuxième trimestre de 2023 | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic est à un niveau ce mois-ci avec des gains d’environ 40% dans les livres.

ETC a encore beaucoup de rattrapage à faire pour récupérer toutes les pertes subies en 2022 seulement.

Une image macro sur le graphique mensuel montre que la reprise réelle n’a même pas commencé.

Ethereum Classic (ETC) a vu les vents contraires qui ont déclenché la vente massive de 2022 s’estomper un peu au cours des premières semaines de 2023. Cela a permis aux traders de reprendre vie après une hibernation de près de cinq mois consécutifs au cours desquels les traders ont régné. l’action des prix. Bien que les marchés se soient redressés, à première vue, cette même reprise n’est qu’une goutte sur une plaque chauffante. W plusieurs éléments de risque de 2022 ont de nouveau éclaté au cours des dernières 48 heures, cela pourrait être aussi loin que le rallye ira jusqu’en juin au moins. Une baisse modérée et lente vers 13,53 $ avant qu’une reprise n’éclate est l’option la plus probable.

Le prix Ethereum Classic ne devrait aller nulle part avant l’été

Le prix d’Ethereum Classic a baissé de près de 70 % au cours du dernier semestre 2022, les marchés ayant connu un pic d’inflation et des commentaires très bellicistes de la part de toutes les banques centrales du monde. Entre-temps, certaines choses ont changé. Les chiffres de l’inflation sont en baisse, les tensions en Ukraine ralentissent un peu et certaines banques centrales signalent qu’elles ont fini de relever les taux d’intérêt. Mais attendez, cela ne veut pas dire que du coup nous sommes tirés d’affaire et de retour dans les mêmes conditions qu’en 2021 en phase de reprise après covid.

Le prix de l’ETC s’est redressé grâce aux éléments mentionnés ci-dessus, mais aucun de ces problèmes n’a été résolu entre-temps et éclate même cette semaine : l’Ukraine devrait recevoir de nombreux chars lourds stratégiques des États-Unis et de l’Allemagne, qui augmentera les tensions, l’inflation devrait interrompre sa baisse ou même remonter, car une pénurie de navires interrompt l’approvisionnement en appareils électroniques et en voitures neuves. Dans ce contexte, plusieurs grandes économies risquent d’entrer en récession. Ce contexte économique et géopolitique accorde donc un peu de reprise, mais attendez-vous à ce que cette ligne de tendance descendante rouge soit respectée jusqu’en 2023, avec 13,53 $ comme base et une lente augmentation de l’action des prix vers l’été.

Graphique mensuel ETC/USD

Une série de catalyseurs tels que les pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie, l’inflation atteignant 2 % ou plusieurs économies signalant qu’un scénario Boucle d’or est en cours pourraient déclencher l’évasion prévue plus tôt. Bien sûr, cette cassure est au-dessus de la ligne rouge de tendance descendante. Pour être réaliste, il semble assez peu probable qu’une réduction complète des pertes de 2022 puisse se produire, alors recherchez plutôt un niveau réaliste proche de 50,36 $ comme une barrière claire en raison des réactions du mois précédent.