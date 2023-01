L’augmentation spectaculaire de l’activité des baleines dans AAVE, MATIC et DYDX est-elle un signal de vente ? | Cryptomonnaie

AAVE, MATIC et DYDX ont été témoins d’une augmentation massive du nombre de transactions de baleines sur leur réseau au cours du mois dernier.

Le nombre de transactions de baleines dans MATIC et DYDX a atteint son plus haut niveau depuis décembre, parallèlement à des hausses de prix à deux chiffres dans ces deux jetons.

Les experts estiment que l’augmentation de l’intérêt des grands investisseurs de portefeuille pour AAVE, MATIC et DYDX doit être surveillée de près.

Les prix AAVE, MATIC et DYDX se sont redressés aux côtés des crypto-monnaies à grande capitalisation boursière Bitcoin et Ethereum en janvier. Les experts du traqueur de crypto-intelligence Santiment estiment que le récent pic d’activité des baleines sur ces réseaux doit être surveillé de près. En règle générale, une augmentation de l’intérêt des grands investisseurs de portefeuille est un précurseur d’une pression de vente croissante et d’une baisse du prix de l’actif.

AAVE, MATIC et DYDX constatent une augmentation de l’activité des baleines parallèlement à la hausse des prix

AAVE est le jeton natif d’une plateforme de prêt construite sur la blockchain Ethereum. Le jeton est utilisé pour payer les frais de transaction, participer à la gouvernance et gagner des intérêts sur les fonds déposés. Le jeton a connu une hausse de 56 % de son prix au cours du mois dernier.

MATIC est le jeton d’une solution de mise à l’échelle Ethereum de couche 2 Polygon. Le jeton est utilisé pour la gouvernance de la plateforme et comme garantie pour emprunter sur la plateforme. Il prend en charge le transfert d’un large éventail d’autres actifs basés sur Ethereum, y compris les crypto-monnaies et les NFT. Le prix MATIC a enregistré des gains de 35 % au cours des trente derniers jours. DYDX, est le jeton d’un DEX qui permet aux utilisateurs d’échanger et de prêter des actifs dans un environnement sans confiance. Le jeton a augmenté de près de 95 %, enregistrant une augmentation spectaculaire de son prix sur une période de 30 jours.

Fait intéressant, les trois crypto-monnaies ont suscité un intérêt croissant de la part des grands investisseurs de portefeuille du réseau. Les transactions en gros volume (> 100 000 $) par les baleines ont atteint leur plus haut niveau depuis décembre, d’après les données du traqueur de crypto-intelligence Santiment.

Aave, Polygon et Dydx constatent une forte activité des baleines

Les experts de Santiment estiment que le pic d’activité des baleines doit être surveillé de près. En règle générale, les baleines se livrent à des prises de bénéfices massives et se débarrassent de leurs avoirs, suivies d’une augmentation de la pression de vente. Cela influence négativement le prix du jeton et entraîne une correction.

Comme le montre le graphique ci-dessus, la hausse du prix du Bitcoin s’est accompagnée d’une augmentation de l’activité des baleines. Les altcoins ont suivi Bitcoin lors de son rallye de janvier et les baleines ont augmenté leur volume de transactions en conséquence. Les traders doivent être prudemment optimistes lorsqu’ils ajoutent AAVE, MATIC et DYDX à leurs positions longues.

Corrélation entre BTC et AAVE, MATIC et DYDX

Un grand nombre de transactions est généralement un précurseur d’une correction d’un actif et est considéré comme un signal de vente. Si Bitcoin se maintient au-dessus du niveau de 23 000 $ et le fait basculer dans le plancher de support, il est probable que les altcoins suivront, en raison de leur corrélation avec l’actif.