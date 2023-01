La prédiction des niveaux d’accumulation des prix d’Ethereum devrait supporter une prise de contrôle avant le FOMC | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum continue de se consolider autour de 1 570 $ sans aucun signe de biais directionnel.

Une rupture de la structure du marché à 1 515 $ pourrait entraîner une descente rapide vers des niveaux d’accumulation clés.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 1 679 $ invaliderait la thèse baissière de l’ETH.

Le prix Ethereum montre une structure latérale claire car il rencontre un obstacle crucial. En conséquence, l’ETH a mis en place une zone de liquidité autour de ce niveau, mais les vents pourraient tourner en faveur des baissiers et induire de la volatilité le 1er février lorsque le Federal Open Market Committee (FOMC) se réunira.

Prix ​​​​Ethereum à un moment critique

Le prix Ethereum a atteint des sommets égaux à 1 679 $ après avoir échoué à le franchir. En raison de la liquidité buy-stop qui se situe au-dessus de cet obstacle, il est probable que les teneurs de marché des ETH poussent l’altcoin plus haut avant de déclencher une frénésie de vente massive.

Les perspectives baissières s’aggraveront si le prix d’Ethereum brise la structure haussière du marché en produisant un plus bas inférieur à 1 515 $. Cette décision changera les chances en faveur des baissiers et déclenchera une vente qui fera probablement tomber l’ETH à deux niveaux clés – 1 429 $ et 1 331 $.

Le prix d’Ethereum a augmenté de 41% au cours des trois premières semaines de 2023 et le point médian de cette ascension est de 1 429 $, laissant entendre qu’un jeu de réversion moyen pourrait s’ouvrir pour les vendeurs à découvert. Si la pression de vente continue de s’accumuler, l’ETH pourrait couper 1 429 $ et atteindre le niveau de support suivant à 1 331 $.

L’indice de force relative, qui a développé une divergence baissière, ajoute encore plus de crédibilité aux perspectives baissières du prix d’Ethereum. Cette formation technique laisse entendre que l’ETH est susceptible de s’effondrer en raison de la baisse de l’élan mais de la hausse des prix.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Indépendamment de ces perspectives pessimistes, les baissiers doivent se méfier d’une course de liquidité qui pourrait déclencher un balayage des sommets égaux formés à 1 679 $. Si ce mouvement est suivi d’un pic de pression de vente qui déclenche le prix d’Ethereum pour transformer le niveau susmentionné en un plancher de support, cela produirait non seulement un plus haut plus élevé, mais favoriserait également l’intervention des acheteurs marginalisés.

Une telle évolution du prix Ethereum invaliderait les perspectives baissières et déclencherait potentiellement un passage rapide à 1 820 $ et 2 013 obstacles.