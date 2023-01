Prédiction de prix Hedera Hashgraph: plan de HBAR pour 2023 | Cryptomonnaie

Hedera Hashgraph a progressé de 117 % depuis le début de la nouvelle année.

Un HBAR de 0,10 $ pourrait devenir une réalité si les conditions du marché persistent.

Une rupture de la tendance à 0,06 $ pourrait signaler la fin du rallye.

Le prix de Hedera Hashgraph devient parabolique

Le prix de Hedera Hashgraph continue de bénir les investisseurs fidèles, car le jeton de contrat intelligent évolutif a augmenté de 117 % depuis le début de la nouvelle année. Le 26 janvier, HBAR oscille dans la zone médiane de 0,06 $ alors qu’un rallye de prise de bénéfices s’est produit après le nouveau sommet mensuel établi à 0,081 $. Malgré la présence baissière près du sommet de la tendance, la technique de Hedera suggère qu’un mouvement beaucoup plus important pourrait être en cours.

Le prix Hedera Hashgraph est actuellement vendu aux enchères à 0,066 $. Les baissiers testent l’influence des acheteurs près de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. L’indicateur a fourni un support à plusieurs reprises tout au long du rallye de 117% et devrait se poursuivre.

L’indice de force relative (RSI) aggrave cette idée lorsque l’indicateur revient à une zone de résistance précédente après avoir franchi un territoire de surachat. Le modèle RSI pourrait être considéré comme un signal d’achat pour les commerçants en profit pour commencer à ajouter à leur position.

L’indicateur de profil de volume suggère également que la tendance haussière est saine et prête pour plus de jeux. Le 21 janvier, les haussiers ont produit le plus grand jour vert de l’année, ralliant 30 % au nouveau sommet mensuel. La flambée s’est accompagnée d’un afflux de transactions de 5 milliards de dollars. Depuis le pic massif, les baissiers à but lucratif n’ont réussi à produire que 749 millions de dollars de transactions en moyenne au cours des six derniers jours. Cela étant dit, il est probable que les haussiers sur le marché conservent leurs positions, visant avec confiance des objectifs d’embauche.

Si le marché est aussi haussier qu’il y paraît, le niveau de résistance de 0,08 $ est un arrêt au stand à forte probabilité pour le rallye HBAR. En fin de compte, le prix de Hedera Hashgrapgh pourrait augmenter vers 0,10 $, une zone de liquidité qui n’a pas été contestée depuis la vente en chute libre de juin.

Graphique HBAR/USDT sur 1 jour

Respecter la tendance est fortement conseillé aux traders qui cherchent à rejoindre le marché. Une rupture de la ligne de tendance ascendante à 0,06 $ pourrait être la fin du rallye et pourrait induire une baisse vers le point médian de la tendance actuelle près de 0,04 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 30% de la valeur marchande actuelle de HBAR si les baissiers réussissaient.