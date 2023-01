L’outil de mise à l’échelle d’Ethereum Le jeton MATIC de Polygon augmente au milieu d’un pic de transactions | Cryptomonnaie

Le jeton est en hausse de 48% cette année. Selon un groupe de recherche, la blockchain est le deuxième utilisateur le plus actif au quotidien.

L’outil de mise à l’échelle d’Ethereum Polygon’sMATIC token a bondi de 12 % au cours des dernières 24 heures, poursuivant sur sa lancée cette année.

MATIC se négociait récemment à 1,11 $. Il a augmenté de 48 % depuis le 31 décembre au milieu d’un pic de transactions quotidiennes qui ont fait de la blockchain la deuxième plus grande pour les utilisateurs actifs quotidiens (DAU), selon les données de Token Terminal.

Le rallye intervient au milieu d’une reprise en janvier sur le marché de la cryptomonnaie qui a vu le jeton APT d’Aptos monter en flèche de plus de 400 %, le FTM de Fantom bondir d’environ 145 % et le bitcoin de près de 40 %.

La plateforme Polygon se classe deuxième derrière la chaîne BNB de Binance enregistrant 344 000 DAU, devant Solana et Ethereum.

Les partenariats et les lancements annoncés par Polygon au cours du mois dernier qui ont augmenté les DAU pourraient également être à l’origine de l’augmentation des prix, ainsi que l’anticipation du lancement sur le réseau principal de Polygon de son EVM à connaissance zéro. Le lancement du réseau principal est prévu pour début 2023. Son réseau de test public zk-EVM a été mis en ligne en octobre.

« Nous commençons à voir les utilisateurs et l’intérêt revenir à ces types de réseaux et à voir à nouveau l’activité », a déclaré Charles Storry, responsable de la croissance de la plate-forme d’index cryptomonnaie Phuture, à CoinDesk.

« Il y a aussi beaucoup de projets qui se sont construits sur Polygon qui n’ont pas encore publié leurs jetons, qui sortiront bientôt et s’ajouteront aux niveaux d’activité déjà croissants », a ajouté Storry.

Polygon a actuellement environ 1,1 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) selon les données de DeFi Llama,

« Nous constatons des augmentations massives de TVL pour des projets plus risqués et des applications à un stade précoce », a déclaré Storry. « Dans un marché baissier, les investisseurs sont plus conservateurs et ne veulent pas prendre de risques énormes, mais maintenant que les prix ont légèrement augmenté, ils sont plus ouverts aux écosystèmes plus récents et plus risqués comme Polygon. »

« Nous en verrons davantage à mesure que le marché continuera de se redresser. »