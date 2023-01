La SEC rejette l’ETF au comptant ARK 21Shares Bitcoin pour la troisième fois, mais fournit également une solution | Cryptomonnaie

La SEC a déclaré que l’accord de surveillance avec la bourse Cboe BZX Equities se limite uniquement aux contrats à terme Bitcoin.

La SEC a déclaré que l’accord de surveillance pourrait être ignoré si l’échange se chargeait d’empêcher la fraude et la manipulation.

Dans l’état actuel des choses, la SEC fait déjà face à un procès de la part de Grayscale, qui a poursuivi l’agence pour la même raison.

Les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin sont une demande sur le marché de la cryptomonnaie depuis très longtemps, et quelques-uns qui le veulent encore échouent constamment.

En effet, la Securities and Exchange Commission (SEC) de surveillance craint d’éventuelles fraudes et erreurs d’orientation. Cependant, le premier remarqué parmi la boîte à musique.

La SEC rejette un autre ETF Bitcoin

Aux premières heures du 26 janvier, le rejet par la SEC du spot BTC ETF ARK 21 Shares a déclenché un dialogue dans la communauté. L’ETF Bitcoin devait être coté à la bourse des actions Cboe BZX. Selon la SEC, une autre proposition en tant que telle a déjà été rejetée en avril 2022.

La raison derrière cela serait le manque de réglementation du marché boursier. L’ETF géré par Ark Investment Management et 21Shares a été conçu pour répondre aux besoins d’un ETF approuvé par la SEC. Cependant, la condition sous-jacente est toujours que l’actif soit au comptant.

Ark et 21Shares ont par ailleurs déclaré que l’ETF pourrait être coté sur Cboe BZX car il dispose de la technologie nécessaire pour éviter la fraude et la manipulation.

Cependant, la SEC a déclaré que l’accord de partage de surveillance entre Cboe BZX Equities Exchange et le Chicago Mercantile Exchange (CME) ne s’appliquait pas au spot Bitcoin mais uniquement aux contrats à terme.

Cependant, la SEC a déclaré qu’il n’est pas nécessaire qu’un échange ait un système de partage de surveillance. Cette condition n’est acceptable que si la bourse dispose d’autres moyens de prévenir la fraude et la manipulation.

Étant donné qu’aucune bourse n’a été en mesure de remplir cette condition, la SEC a rejeté les ETF au comptant Bitcoin.

SEC contre niveaux de gris

Alors que c’est la troisième fois qu’ARK Investment Management et 21 actions font face au rejet de la SEC, Grayscale a décidé de faire quelque chose au cours des derniers mois.

La société de gestion d’investissement a intenté une action en justice contre la Commission.

Dans le dernier mémoire déposé contre la SEC, Grayscale a noté que l’agence avait outrepassé son autorité. Grayscale a par ailleurs déclaré que Bitcoin Futures et spot Bitcoin et leurs indices ont une corrélation de 99%, rendant l’excuse de «fraude et manipulation» invalide.