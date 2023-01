Les avocats de FTX vont traîner la famille du fondateur Sam Bankman-Fried pour forcer une réponse et fournir des documents | Cryptomonnaie

La saga FTX semble devenir personnelle, car les avocats de la bourse en faillite ne visent plus le fondateur, mais les membres de sa famille. Sam Bankman-Fried, bien qu’il ait été coopératif et serviable jusqu’à aller en prison, n’a pas réussi à trouver toutes les informations sur les fonds détournés, ce qui a entraîné le développement actuel.

Les avocats de FTX, dans un dossier juridique mercredi, ont déclaré que Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de l’échange en faillite, aurait pu déplacer ses fonds, faisant entrer sa famille dans l’équation. Apparemment, des membres de la famille de l’exécutif en disgrâce sont également impliqués dans l’enquête.

Cependant, le manque de coopération de ces entités a conduit les avocats de l’échange de crypto-monnaie à déposer une enquête pour enquêter sur les parents de Bankman-Fried, qui agissent en tant que « conseillers ». Dans le cas de l’échange du fils en faillite, sa famille serait également assignée à comparaître pour savoir ce qui est arrivé aux fonds détournés. Le dossier ajoute par ailleurs,

« Les débiteurs et leurs conseillers ont travaillé sans relâche et sans arrêt au cours des 70 derniers jours… pour mettre en place des contrôles, récupérer et protéger les actifs de la succession. Des questions clés subsistent cependant concernant de nombreux aspects des finances et des transactions des débiteurs. »