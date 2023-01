Le dépôt au tribunal révèle Netflix, Apple, Binance, Fortune, Coinbase, parmi les créanciers de l’échange FTX | Cryptomonnaie

La liste des créanciers de l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried compte 116 pages avec des géants comme Netflix, Apple, Coinbase, Binance, Fortune.

Le dépôt au tribunal révèle que des compagnies aériennes telles qu’American, Spirit et Southwest ainsi que l’Université de Stanford se classent parmi les créanciers de FTX.

La contagion FTX s’est propagée dans tout l’écosystème cryptomonnaie et la bourse doit près de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers.

Un récent dossier judiciaire a révélé que les compagnies aériennes, les universités, les géants de l’édition et de la production et les échanges de crypto-monnaie se classent dans la liste des créanciers de 116 pages de l’échange de crypto en faillite FTX. La défunte bourse de Samuel Bankman-Fried doit près de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers.

Un dossier judiciaire montre que l’échange FTX doit aux géants Netflix, Apple, Binance, Coinbase et Stanford

Alors que la procédure dans l’affaire de faillite de l’échange FTX se poursuit, Edgar W. Mosley II, directeur général d’Alvarez & Marsal North America, a déposé une « vérification de la matrice des créanciers », le 25 janvier.

Le juge John Dorsey, qui supervise la procédure de mise en faillite, a autorisé les noms des créanciers individuels à rester scellés pendant environ trois mois lors d’une audience début janvier, mais a demandé qu’une liste des institutions investies dans l’entreprise soit déposée par les avocats de FTX.

Vérification de la matrice des créanciers de l’échange FTX

Plusieurs sociétés de médias comme le Wall Street Journal, Fortune, Fox Broadcasting et CoinDesk ainsi que de grands noms de crypto comme les échanges Coinbase et Binance ont été répertoriés. Les compagnies aériennes American, Spirit et Southwest, ainsi que l’Université de Stanford et sa coopérative de crédit figuraient également dans le document.

Près de 9,7 millions de noms de clients ont été expurgés et la liste brosse un tableau sombre pour les créanciers de FTX, car l’entreprise doit près de 3,1 milliards de dollars aux 50 premiers d’entre eux. L’effondrement de FTX a déclenché une contagion à propagation rapide dans l’industrie et a terni la réputation de plusieurs prêteurs de crypto et sociétés de négoce. Des entreprises comme Genesis, l’unité de prêt cryptomonnaie de DCG, et BlockFi ont déposé leur bilan dans les mois qui ont suivi l’effondrement de FTX.