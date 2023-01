Le taux de hachage Bitcoin franchit une nouvelle étape avec le mineur hodling au plus bas depuis 1 an | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC 22 983 $) enregistre de nouveaux records dans l’activité du réseau alors que la volatilité envoie l’action des prix BTC à de nouveaux sommets de cinq mois.

Les données provenant de ressources telles que MiningPoolStats confirment que le taux de hachage de Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques le 26 janvier.

Le taux de hachage dépasse le seuil de 300 EH/s

Dans un autre exemple de récupération éclair de Bitcoin après les malheurs post-FTX, la puissance de hachage du réseau est maintenant plus grande que jamais.

Le taux de hachage, qui est une expression de la puissance de traitement dédiée au réseau par les mineurs, est actuellement de 321 exahashes par seconde (EH/s), selon les données brutes de MiningPoolStats.

Tableau des données brutes du taux de hachage Bitcoin (capture d’écran). Source : MiningPoolStats

Bien qu’il ne s’agisse que d’une estimation et qu’il soit impossible de mesurer entièrement avec précision, les dernières lectures sont tout un exploit, n’ayant jamais franchi le niveau de 300 EH/s auparavant.

La société minière Braiins a également confirmé les chiffres dans son flux de rapports en direct.

D’autres trackers de BTC.com et Blockchain.com ont des estimations légèrement inférieures, les deux étant d’environ 275 EH/s sur la journée. Ce dernier montre que le taux de hachage a atteint un niveau record de 276,8 EH/s le 20 janvier.

Tableau des taux de hachage Bitcoin (capture d’écran). Source : Blockchain

« Votre patrimoine est plus sécurisé que jamais ! » Le commentateur populaire BTC Archive a écrit une partie d’une réponse Twitter aux données, indiquant une amélioration du sentiment dans l’espace Bitcoin.

Le taux de hachage est un élément clé de la sécurité Bitcoin et des prélèvements importants entraînent une augmentation des difficultés du réseau pour inciter davantage de mineurs à participer.

La difficulté du réseau devrait également atteindre des niveaux jamais vus avant cette semaine, un clin d’œil à la concurrence féroce dans le secteur minier.

Selon les données de BTC.com, le prochain réajustement automatisé enverra une difficulté estimée à 2,75% supérieure à 38,62 billions.

Le réajustement précédent a entraîné une augmentation de 10,26 %, la plus importante de Bitcoin depuis octobre 2022 et seulement la deuxième hausse à deux chiffres depuis la mi-2021.

Aperçu des principes fondamentaux du réseau Bitcoin (capture d’écran). Source : BTC.com

Les mineurs ont la possibilité d’équilibrer leurs comptes

Analysant le climat, CoinLupin, un contributeur de la plate-forme de données en chaîne CryptoQuant, a averti que les mineurs vendaient toujours leurs réserves de BTC, peut-être pour consolider leur capital en cas de retournement du marché.

« Maintenant, ils ont amélioré leur rentabilité pour la première fois depuis longtemps, et les coûts de minage sont inférieurs aux prix du Bitcoin. Normalement, une exploitation minière et une détention plus actives pourraient avoir lieu, mais maintenant ils semblent y voir une opportunité de sécuriser des liquidités », a-t-il écrit dans un article de blog, décrivant les réserves comme « déclinant à un rythme rapide ».

Un jour, un ajustement des prix pourrait se produire dans la section où ils obtiennent suffisamment d’argent et recommencent à collecter des Bitcoins. Ils réduisent constamment leurs avoirs en Bitcoin pendant la hausse.

L’indice de position des mineurs de CryptoQuant, qui mesure les sorties de BTC vers les bourses des portefeuilles de mineurs par rapport à leur moyenne mobile sur un an, a capturé plusieurs pics de retrait depuis le 14 janvier.

Tableau de l’indice de position du mineur Bitcoin. Source : CryptoQuant

À 1 837 138 BTC, les réserves des mineurs sont actuellement au plus bas depuis décembre 2021.

Tableau de réserve des mineurs Bitcoin. Source : CryptoQuant