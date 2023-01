Coinbase condamné à une amende de 3,6 millions de dollars par le régulateur néerlandais pour non-enregistrement | Cryptomonnaie

L’échange de crypto Coinbase a été condamné à une amende de 3 325 000 euros (3,6 millions de dollars) par la banque centrale néerlandaise pour avoir offert des services de crypto à des clients du pays sans enregistrement.

La loi néerlandaise exige que les fournisseurs de cryptomonnaie s’enregistrent conformément aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

« Le montant de base [of the fine] a été augmenté en raison de la gravité et du degré de culpabilité de la non-conformité », a déclaré la banque centrale néerlandaise, ajoutant qu’elle avait également pris en compte l’ampleur de la clientèle néerlandaise de Coinbase et l’avantage concurrentiel qu’elle avait acquis en ne payant pas frais.

Coinbase, qui a jusqu’au 2 mars pour s’opposer à l’amende administrative, a déclaré à CoinDesk qu’il n’était pas d’accord avec l’ordonnance d’exécution et « examine attentivement le processus d’objection et d’appel ».

La commande « est basée sur le temps qu’il a fallu à Coinbase pour obtenir notre enregistrement aux Pays-Bas et n’inclut aucune critique de nos services réels », a déclaré un porte-parole de Coinbase. « Coinbase s’engage à respecter la conformité dans toutes les juridictions dans lesquelles il opère et continuera à fournir des services sûrs et fiables aux clients néerlandais nouveaux et existants. »

« Nous ne devrions pas être pénalisés pour avoir respecté les règles et nous être engagés dans ce processus », a ajouté le porte-parole.