Les altcoins à faible capitalisation boursière comme COTI, INJ et DUSK peuvent-ils continuer à fonctionner ? | Cryptomonnaie

Le récent rallye de Bitcoin a fait passer la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie de 800 milliards de dollars à 1 billion de dollars.

Les altcoins à faible capitalisation boursière comme Coti, Injective et Dusk Network ont ​​connu des rallyes explosifs au cours des dernières 24 heures.

Alors que les trois premières pièces, Bitcoin, Ethereum et Ripple ont ralenti, les autres altcoins n’ont pas l’intention de s’arrêter.

Les crypto-monnaies ont bénéficié d’un nouvel optimisme parmi les investisseurs depuis le début de 2023. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont fait leur part dans la course initiale, mais maintenant les bénéfices de ces pièces majeures semblent se déplacer vers d’autres pièces, provoquant des rallyes dans plusieurs altcoins qui doublent facilement en valeur. Bien que cette période offre une excellente opportunité de développer des portefeuilles, les investisseurs doivent être prudents car les marchés pourraient rapidement devenir baissiers si BTC chute.

Lisez aussi: Trois raisons pour lesquelles le marché de la cryptomonnaie est prêt pour une vente massive

Les altcoins explosent alors que la cupidité prend le dessus – COTI, INJ, DUSK

Coti (COTI), Injective Protocol (INJ), Dusk Network (DUSK) sont trois altcoins avec des capitalisations boursières inférieures à 200 millions de dollars qui ont pris les trois premières places dans le changement de prix sur 24 heures. Les rendements de COTI, INJ et DUSK sont respectivement de 24 %, 16 % et 13 %. Bien que ces chiffres soient impressionnants, leurs performances sur sept jours sont à couper le souffle.

COTI, INJ, DUSK Retours sur 7 jours

Malgré les performances exceptionnelles, il est possible que cette tendance haussière ou ces perspectives haussières s’épuisent bientôt, d’autant plus que le prix du Bitcoin continue de se consolider autour de l’obstacle de 23 000 $. Le prix Ethereum a déjà connu une vente soudaine au cours des trois derniers jours et les altcoins devraient suivre bientôt si la grande crypto cède.

Jusqu’à ce que cela se produise, les altcoins peuvent-ils se rallier? La réponse à cela est un oui retentissant.

La saison alternative est-elle à nos portes ?

Lorsque Bitcoin se rallie soudainement et s’installe autour d’un certain niveau, il est généralement suivi par les pièces Ethereum, Ripple et Binance en raison de leur degré élevé de corrélation avec la grande crypto. Parfois, Ethereum et d’autres altcoins continuent de se rallier pendant que BTC se repose et d’autres fois, ETH suit de près BTC, permettant aux altcoins à faible capitalisation boursière d’occuper le devant de la scène.

La seconde moitié du phénomène est connue sous le nom de «saison altcoin» ou familièrement connue sous le nom de «saison alt». La raison de l’explosion des altcoins lors de la deuxième étape d’une course haussière est la rotation du capital, qui ressemble à un jeu de chaises musicales. Lorsque la musique s’arrête, c’est-à-dire les prix du Bitcoin chutent ou s’inversent, les rallyes altcoin se dénouent plus rapidement que le commerce de détail ne peut l’anticiper.

En conséquence, de nombreux investisseurs axés sur le FOMO se retrouveront avec le sac d’altcoins ou seront liquidés sur leurs transactions à terme.

En conclusion, oui, les altcoins à faible capitalisation boursière continueront probablement d’exploser à mesure que les bénéfices seront redirigés, ce qui les fera évoluer de manière exponentielle. Cependant, ces perspectives ne sont pas viables si Bitcoin se réveille de son sommeil et décide de favoriser les traders. Un tel développement verrait les altcoins s’effondrer.