C’est la vraie raison pour laquelle Tesla d’Elon Musk n’a pas vendu de Bitcoin au quatrième trimestre 2022 | Cryptomonnaie

La société de voitures électriques d’Elon Musk, Tesla, conserve ses 9 720 Bitcoins à un coût d’achat moyen de 32 099 $.

Tesla a publié son rapport financier du quatrième trimestre 2022 et a révélé qu’aucune transaction BTC n’avait été effectuée, la société détient 9 720 Bitcoin.

La récente hausse des prix du Bitcoin a poussé le BTC au-dessus de 23 000 $, motivant les détenteurs et les mineurs à prendre des liquidités de sortie après le long marché baissier.

Tesla d’Elon Musk a publié son rapport financier du quatrième trimestre 2022 et a révélé que la société de voitures électriques n’avait effectué aucune transaction Bitcoin. Tesla a subi une dépréciation de 34 millions de dollars et détient actuellement environ 9 720 BTC avec un coût d’achat moyen de 32 099 dollars par Bitcoin.

Tesla d’Elon Musk conserve ses 245,5 millions de dollars de Bitcoin et sort du piège de la liquidité

Tesla, la société de voitures électriques d’Elon Musk, n’a pas vendu ses avoirs en Bitcoin au quatrième trimestre 2022. L’entreprise a échappé au piège de la liquidité de sortie qui a tourmenté les détenteurs de BTC depuis que l’actif a dépassé 23 000 $.

Historique du bilan de Tesla

Lors de la hausse des prix du Bitcoin qui a débuté en janvier 2023, BTC a surpris de nombreux investisseurs. Cependant, parallèlement à la hausse des prix, il y a eu un pic de motivation pour les détenteurs et les mineurs à prendre des liquidités de sortie après le marché baissier prolongé de 2022.

Les nouveaux investisseurs et mineurs du réseau Bitcoin ont été motivés à dépenser et à saisir l’opportunité de sortir et de réaliser des bénéfices. Il y a un pic de résilience pour les détenteurs à long terme.

Bitcoin sort du piège à liquidités et à quoi s’attendre des investisseurs qui profitent de l’opportunité

Lorsque le marché se trouve dans une phase prolongée de découverte du bas (ou du haut), le comportement des nouveaux investisseurs devient un facteur influent dans la formation de points pivots de reprise (ou de correction) locaux. Ce comportement peut être évalué à l’aide de la métrique Pourcentage d’offre de détenteurs à court terme dans les bénéfices par le tracker de crypto intelligence Glassnode.

Pendant les marchés baissiers, lorsque plus de 97,5 % de l’offre acquise par les nouveaux investisseurs est en perte, le risque d’épuisement du vendeur augmente de façon exponentielle. À l’inverse, lorsque plus de 97,5 % de l’offre des détenteurs à court terme est bénéficiaire, ces acteurs ont tendance à saisir l’opportunité et à sortir à l’équilibre ou au profit.

Bitcoin : Pourcentage de l’offre de détenteurs à court terme en profit

La hausse des prix de Bitcoin à 23 000 $ a poussé cette métrique à « > 97,5% de profit » pour la première fois depuis que l’actif a atteint son plus haut niveau historique en novembre 2021, cela devrait également augmenter la probabilité de pression de vente provenant du court terme porteurs en croissance.

Le coût moyen de Tesla par bitcoin s’élève à 32 099 $, par conséquent, l’entreprise est susceptible de profiter de la perte de ses avoirs en BTC une fois que l’actif franchira la barre des 32 000 $. Il est peu probable que Tesla vende du BTC avant de franchir le niveau clé de 32 000 $, car cela impliquerait que la société de voitures électriques comptabilise des pertes.

Le seuil de rentabilité de Tesla pour les avoirs en Bitcoin est donc de 32 099 $. Les experts en crypto Twitter, cependant, interprètent la décision de l’entreprise de conserver BTC comme un engagement à adopter Bitcoin et les crypto-monnaies.