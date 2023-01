Le prix d’Aptos a augmenté de 177 % en une semaine, les détenteurs d’APT doivent-ils vendre ou rouler ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Aptos a augmenté de 177 %, passant de 7,01 $ à 19,31 $ en une semaine environ.

L’outil Fibonacci basé sur les tendances montre qu’APT s’est étendu au niveau 100% Fib à 19,31 $, ce qui est un niveau idéal pour mettre fin à sa tendance haussière.

Les mesures en chaîne suggèrent que l’altcoin a atteint un niveau de formation local historique qui pourrait bientôt déclencher une vente.

Le prix d’Aptos a connu un rallye incroyable au cours de la semaine dernière qui a pris au dépourvu de nombreux investisseurs dans le bon sens. Cette accélération massive pourrait toucher à sa fin en fonction des perspectives techniques et de la chaîne.

Le prix d’Aptos pourrait faire allusion à une formation supérieure locale

Le prix d’Aptos a bondi de 177 % en une semaine, ce qui l’a propulsé de 7,01 $ à 19,31 $. Ce mouvement explosif est une combinaison d’un rallye initial qui l’a fait grimper de 106 % à 14,57 $ et a été immédiatement suivi d’une baisse de 19 % à 11,75 $.

L’utilisation de l’outil Fibonacci basé sur les tendances à ces trois points – 7,01 $, 11,75 $ et 14,57 $, montre trois niveaux d’extension critiques à 50 %, 61,8 % et 100 % à 15,53 $, 16,43 $ et 19,31 $, respectivement. L’élan était suffisamment fort pour pousser le prix d’Aptos à trancher les deux premières extensions et à marquer la troisième.

Alors que l’APT reteste 19,31 $, il y a deux signaux baissiers – la divergence baissière et le MVRV défavorable sur 30 jours (valeur marchande à valeur réalisée).

Le sommet local formé par le prix Aptos les 21 et 25 janvier sont des sommets plus élevés, mais l’indice de force relative (RSI) a produit des sommets plus bas. Cette non-conformité est une indication claire de la baisse de l’élan et laisse entendre que l’action sur les prix de l’APT pourrait suivre bientôt.

Dans un tel cas, les niveaux importants de retracement incluent les niveaux de support de 16,43 $ et 15,53 $.

Graphique APT/USDT sur 1 heure

Le MVRV à 30 jours, qui a atteint un pic à 19,50 %, confirme davantage la formation supérieure locale pour le prix Aptos. Cette valeur est le profit moyen de toutes les adresses qui ont acheté APT au cours du mois dernier.

Fait intéressant, d’un point de vue historique, il y a eu une vente importante qui s’est produite à APT après que le MVRV est entré dans la zone de 17% à 32% et peut être vu dans le graphique ci-dessous.

APT MVRV 30 jours

Bien que les perspectives globales pour les altcoins puissent sembler optimistes, les investisseurs doivent être extrêmement prudents, surtout si le prix du Bitcoin chute. On peut s’attendre à un léger recul du prix d’Aptos, mais si les haussiers prennent de l’ampleur et poussent le prix au-dessus du niveau de résistance de 19,31 $, cela annulerait les perspectives baissières.

Dans cette situation, le prix d’Aptos pourrait viser le prochain niveau d’extension de Fibonacci basé sur la tendance à 127,2 % ou 21,37 $.