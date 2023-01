Le stablecoin Binance USD voit une réduction de 2 milliards de dollars en un mois au milieu d’une mauvaise gestion des jetons | Cryptomonnaie

L’offre en circulation de BUSD est tombée à 15,4 milliards de dollars mercredi, réduisant de 1 milliard de dollars la semaine dernière et de 2 milliards de dollars en un mois, selon le tracker de prix de crypto-monnaie CoinGecko.

Le stablecoin BUSD du géant de l’échange de crypto Binance a prolongé ses récentes baisses, au milieu de problèmes de mauvaise gestion impliquant les jetons indexés de l’échange qui ont fait surface plus tôt ce mois-ci, et d’autres débâcles.

L’offre en circulation de BUSD est tombée à 15,4 milliards de dollars mercredi, réduisant de 1 milliard de dollars la semaine dernière et de 2 milliards de dollars en un mois, selon le tracker de prix de crypto-monnaie CoinGecko. La dernière baisse a prolongé la baisse du BUSD de 22 milliards de dollars début décembre lorsque des utilisateurs anxieux se sont précipités pour retirer des fonds de Binance après avoir bâclé un rapport sur ses réserves d’actifs numériques.

Le BUSD a perdu 2 milliards de dollars de sa valeur marchande en 30 jours, le plus parmi ses concurrents les plus proches. (CoinGecko)

Le BUSD est un stablecoin indexé sur le dollar émis par la société fintech basée à New York Paxos Trust sous la marque Binance, soutenu par des liquidités et des réserves de bons du Trésor américain. Les commerçants utilisent les pièces stables comme intermédiaire pour convertir la monnaie fiduciaire traditionnelle en actifs numériques et faciliter le commerce des crypto-monnaies.

La dernière baisse survient au milieu de rapports récents sur des erreurs impliquant les dérivés de jetons enveloppés de l’échange connus sous le nom de jetons Binance-peg.

Plus tôt ce mois-ci, la société de recherche sur la blockchain ChainArgos a découvert que Binance-peg BUSD n’était pas toujours entièrement soutenu par des réserves en 2020 et 2021. Binance a reconnu la violation et a déclaré qu’elle les avait corrigées. Cette semaine, Bloomberg a rapporté l’échange de fonds clients mixtes avec la garantie de jetons Binance-peg.

Dans un coup dur pour les commerçants de détail, le partenaire bancaire de Binance, Signature Bank, interrompra les transferts inférieurs à 100 000 $ en utilisant le système de messagerie interbancaire SWIFT, à partir du 1er février.

Les problèmes récents ont fait que le BUSD a encore pris du retard sur ses rivaux stables dans ce qui est devenu une concurrence féroce. Le BUSD a perdu 11,3 % de sa capitalisation boursière en un mois, tandis que l’USDT a gagné 1,3 % et l’USDC n’a chuté que de 1,9 %, selon les données de DefiLlama, qui suit les performances des actifs numériques. Pourtant, le BUSD est le seul des trois principaux stablecoins à avoir augmenté sa valeur marchande au cours de l’année dernière.

La capitalisation boursière globale des pièces stables a chuté pour un 10e mois consécutif en janvier, à 137 milliards de dollars, selon un rapport du groupe de recherche CryptoCompare. La domination des pièces stables sur le vaste marché des crypto-monnaies est tombée à 12,4 % par rapport à son niveau record de 16,5 % en décembre, ce qui suggère que les commerçants sont passés des pièces stables à des actifs plus risqués, a déclaré CryptoCompare.