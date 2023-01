Le prix du Bitcoin vise 25 000 $ alors que Goldman Sachs classe BTC comme l’actif le plus performant de 2022 | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin oscille à l’aube d’un support critique, se négociant à 22 640 $.

Selon Goldman Sachs, Bitcoin est devenu l’actif avec le rendement ajusté au risque le plus élevé de 3,1.

Le classement a placé Bitcoin au-dessus de l’or, des obligations du Trésor américain à 10 ans et de l’indice S&P 500, entre autres.

Le prix du bitcoin avait réussi à récupérer toutes ses pertes de novembre 2022, lorsque la pièce du roi a glissé pour se négocier à 15 000 $. Depuis lors, BTC a tenté d’augmenter encore et de franchir un obstacle de sept mois, poussant en fait le prix au-dessus de 25 000 $.

Goldman Sachs dit que Bitcoin était l’actif le plus performant en 2022

Goldman Sachs a qualifié le Bitcoin d’actif le plus performant de 2022, calculé sur la base du rendement total et des rendements ajustés au risque de l’actif. Dans le cas de Bitcoin, les rendements ajustés au risque, ou ratio de sharpe, sont apparus comme les plus élevés à 3,1 par rapport non seulement aux autres crypto-monnaies, mais aux autres classes d’actifs du marché.

Cela fait de Bitcoin l’actif le plus performant par rapport aux actifs des marchés financiers traditionnels. En effet, la volatilité est bien plus faible dans TradFi que sur le marché de la cryptomonnaie. Cependant, malgré les fluctuations du marché de la cryptomonnaie tout au long de 2022, Bitcoin s’est mieux classé que l’indice S&P 500, le Nasdaq 100, l’or et même l’obligation du Trésor américain à 10 ans.

Le rapport de Goldman Sachs

En ce qui concerne la volatilité, au cours de l’année, le prix du Bitcoin a connu des hauts et des bas importants, la valeur de la pièce du roi atteignant la barre des 48 000 $. Cependant, l’échec constant et les faillites ultérieures de Three Arrows Capital (3AC) et de Celsius ont provoqué la première vague de contagion, qui a été ravivée au cours des deux derniers mois de 2022.

En novembre, déjà en difficulté pour récupérer, BTC a été touché par le crash induit par l’effondrement de FTX, qui a anéanti toute reprise, portant l’actif à 16 100 $. Depuis lors, la pièce du roi a réussi à récupérer non seulement sa baisse du crash FTX, mais également à s’échanger à 22 619 $.

Le prix du Bitcoin devrait augmenter

Le prix du bitcoin pourrait être en mesure de poursuivre sa tendance à la hausse car la crypto-monnaie a maintenu son mouvement resserré sur le côté. Cela permet de créer une dynamique haussière, qui ferait grimper le prix vers 25 000 $.

Cela serait possible si la pièce du roi restait au-dessus du niveau de support immédiat à 22 557 $. Ce faisant, une rupture de 23 216 $ et le marquage du niveau de résistance critique à 23 956 $ sont possibles. Il est nécessaire de retourner la même chose dans un plancher de support pour que BTC grimpe à 25 000 $.

Graphique BTC/USD sur 12 heures

Cependant, si le support immédiat est perdu, le prix du Bitcoin chuterait directement à 21 452 $. Un chandelier quotidien proche en dessous de ce dernier invaliderait la thèse haussière, ramenant le prix sous les sommets de novembre 2022 vers 20 000 $ ou même moins.