Prédiction de prix Ethereum : ETH baisse à la recherche de support, et ces niveaux sont cruciaux pour les entrées | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum complète le rejet du week-end après avoir heurté un trottoir.

L’ETH coule à la recherche de support et pourrait avoir plus de marge de manœuvre.

Le rallye pourrait rester intact si 1 425 $ tiennent bon.

Le prix de l’Ethereum (ETH) voit la pression monter alors que les prises de bénéfices s’accélèrent lorsque les traders quittent leurs positions à la lumière des événements à risque de la semaine prochaine. Alors que plusieurs grandes banques centrales s’apprêtent à publier leur première réunion de politique monétaire de l’année, les traders se préparent à une douche froide car plusieurs banquiers centraux ont récemment lancé des avertissements selon lesquels une danse de la victoire sur les marchés est trop tôt et trop prématurée puisque l’inflation reste historiquement élevée. . Tant que la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 1 425 $ tient, le rallye est intact, tandis que toute cassure inférieure est un signe d’avertissement.

Le prix Ethereum est toujours accordé pour un rallye, mais l’élan s’estompe

Le prix d’Ethereum voit le sentiment et l’enthousiasme des commerçants s’aggraver alors que les marchés signalent que des prises de bénéfices sont en cours. Le déclencheur est venu après que 1 688 $ aient été testés avec un rejet ferme comme résultat final. Avec la baisse actuelle d’environ 10 % à la baisse, un refroidissement de l’indice de force relative (RSI) et de son action sur les prix est le bienvenu, mais il ne doit pas aller plus loin que nécessaire.

L’ETH semble faire un test d’équilibre pour voir si ce rallye est assez fort, a plus de jambes pour aller plus haut et casse ce niveau de 1 688 $ pour commencer à flirter avec 2 000 $ à court terme. Attendez-vous à voir que le rallye est toujours soutenu et testera bientôt à nouveau 1 688 $ à la hausse avec un support accordé près du R3 mensuel à 1 512 $. Si ce niveau R3 échoue, la sauvegarde se trouvera à 1 425 $, qui servira de dernière ligne de défense pour ce rallye, avant de recommencer le voyage vers 2 000 $.

Graphique journalier ETH/USD

Déjà souligné dans les paragraphes ci-dessus, l’équilibre ou la ligne fine de ce rallye à soutenir est très mince. Le risque à la baisse pourrait facilement venir avec une action des prix passant en dessous de la SMA de 200 jours. Lorsque cela se produit, attendez-vous à ce que plusieurs arrêts soient touchés et créent une vague, un flot d’ordres de vente, créant un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Cela indique que l’action des prix sera dirigée vers les premiers 1 315 $ près du R1 mensuel et du SMA de 55 jours, et peut-être même 1 243 $ avec un test de ce niveau pivot à partir du 1er février 2021.