Prédiction de prix de Cardano: ADA reçoit un triple rejet tandis que les commerçants se réinitialisent pour rattraper la réalité | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano chute de plus de 5 % après un rejet ferme à la hausse.

ADA digère trois rejets consécutifs alors que d’autres inconvénients se profilent.

Tant que des appuis importants tiennent, tout va bien.

Le prix de Cardano (ADA) montre des signes de détresse et signale certains problèmes à venir alors qu’une partie du rallye est en train d’être réduite. Bien que seulement 10% du rallye de 61% aient été restitués jusqu’à présent, la façon dont le fondu se produit est une raison de s’inquiéter. Là où d’autres crypto-monnaies ont des points de support assez cruciaux à proximité pour soutenir l’action des prix, ADA est en suspens et devrait baisser de 10 % supplémentaires assez rapidement si les traders ne peuvent pas retourner le sentiment en leur faveur.

L’action sur les prix de Cardano est la preuve de maux de tête pour la semaine prochaine

Le prix Cardano porte le message « profitez de la fête tant qu’elle dure » car il semble qu’il est bientôt temps de payer le piper pour ce rallye. Après un rallye stupéfiant de 61% du bas au sommet, la façon dont le fondu s’est comporté montre de nombreux signes de comportement baissier. Après avoir atteint le sommet près de 0,388 $, un rejet très proche a suivi contre 0,384 $. Mercredi, un rejet contre le R2 mensuel à 0,362 $ semble être le prochain.

ADA ne parvient donc pas à maintenir son terrain, et le support semble s’effondrer, ce qui donne à ce rallye des allures de château de cartes. Si ce R2 persiste dans son caractère de résistance, le prix de Cardano chutera encore de 10 % vers le creux du 17 janvier 2021, qui a été marqué comme une zone importante proche de 0,324 $. Si les banques centrales la semaine prochaine atténuent le ton positif du marché et remettent les pendules à l’heure que cette fête haussière est terminée, attendez-vous à un autre niveau inférieur avec 0,297 $ comme meilleur candidat pour le support à la fois du niveau historique et de la moyenne mobile simple de 55 jours. venir pour un support un peu plus élevé près de 0,300 $.

Graphique journalier ADA/USD

Le plus gros élément binaire dans tout cela vient de la Réserve fédérale américaine, qui détient toutes les cartes. Si la Fed se montrait favorable au rallye actuel et n’offrait qu’une hausse de 25 points de base ou même aucune hausse, attendez-vous à ce que les marchés se lancent à fond dans le scénario Goldilocks. Les actions augmenteraient et les crypto-monnaies verraient un afflux massif, l’ADA dépassant le SMA de 200 jours à 400 $ et sprintant rapidement.