Comment la Chine pourrait légaliser la crypto dans ses efforts pour taxer les entreprises et les particuliers de crypto-monnaie | Cryptomonnaie

Les autorités fiscales locales chinoises ont commencé à imposer un impôt sur le revenu des particuliers de 20 % sur les bénéfices d’investissement des investisseurs individuels en crypto et des mineurs de Bitcoin.

Dans le cadre juridique actuel, la Chine n’interdit pas aux particuliers de détenir des bitcoins et des crypto-monnaies en vertu de l’acte civil invalide.

Les experts affirment que la nécessité de taxer les crypto-monnaies peut avoir le potentiel de forcer la légalisation de l’industrie de la crypto en Chine.

Le journaliste chinois Colin Wu a rapporté les efforts des autorités chinoises pour taxer les entreprises et les particuliers de crypto-monnaie. Les experts pensent que pour tenter de contrôler la collecte des taxes sur la cryptomonnaie, la Chine pourrait légaliser la cryptomonnaie.

Les autorités fiscales chinoises imposent un impôt sur le revenu des particuliers de 20% sur les bénéfices de la crypto-monnaie

Colin Wu a rapporté que les autorités fiscales locales en Chine ont commencé à imposer un impôt sur le revenu des particuliers de 20% sur les bénéfices d’investissement des investisseurs individuels en crypto et des mineurs de Bitcoin. La Chine a actuellement une réglementation stricte sur les activités financières illégales sous forme de monnaies virtuelles. Cependant, sur la base de la situation actuelle, la détention de Bitcoin et de crypto-monnaies dans le portefeuille n’est pas explicitement interdite par la loi.

Les activités liées à la crypto-monnaie ne sont pas légales en Chine. Cela pose un défi pour la fiscalité. Au début de 2008, il y avait beaucoup de discussions autour des jetons virtuels sur les forums et les jeux en ligne. Wu a rapporté que les experts sont d’avis que la nécessité de taxer les crypto-monnaies peut avoir le potentiel de forcer la légalisation de l’industrie de la crypto en Chine.

Alors que le gouvernement chinois a sévi contre le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie, il y a des indications qu’il envisage la légalisation et la réglementation de la crypto pour gagner plus de contrôle et percevoir des taxes. Les activités liées à la crypto-monnaie ne sont pas légales, mais cela pose un problème pour la fiscalité et des discussions similaires ont eu lieu dès 2008.

En octobre 2021, China Tax News, une filiale de l’Administration d’État des impôts, a publié un article « Prévention des risques fiscaux liés aux monnaies virtuelles ». Cela représente la position des autorités fiscales sur les actifs numériques et leur imposition.