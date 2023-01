Dogecoin et Ether mènent le recul du marché de la cryptomonnaie alors que les traders prennent une pause | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie a glissé au cours des dernières 24 heures, les commerçants ayant probablement pris des bénéfices après des semaines de tendance haussière.

L’éther et le dogecoin ont mené la chute parmi les principaux jetons, chutant de plus de 5 %, l’ADA de Cardano et le MATIC de Polygon ont chuté de 4 %, tandis que le bitcoin n’a perdu que 1,6 %, selon les données de CoinDesk.

De tels mouvements ont entraîné la liquidation de plus de 173 millions de dollars de longs, ou paris sur des prix symboliques plus élevés. Les contrats à terme Ether ont vu 86 millions de dollars de liquidations tandis que les commerçants de contrats à terme Bitcoin ont perdu 46 millions de dollars, selon la source de données Coinglass.

En dehors des majors, l’avalanche (AVAX) a chuté de 7,7 % tandis que le lido (LDO) a chuté de plus de 10 %, mettant fin à une hausse de plusieurs semaines qui a vu la valeur du jeton bondir de 135 % au cours du mois dernier. Pendant ce temps, quelques jetons se sont échangés dans le vert, y compris ceux de la plateforme de blockchain interopérable Quant (QNT) et du réseau de couche 1 Aptos, les deux augmentant de plus de 4 %.

La capitalisation boursière de la cryptomonnaie a diminué de 3,5 % pour atteindre un peu plus de 1 000 milliards de dollars dans ce qui semble être un reniflard après une reprise notable. La force du bitcoin et la forte activité transactionnelle parmi les jetons tels que SOL et ADA ont contribué à ce que le marché de la cryptomonnaie regagne la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation au début du mois.

Le recul intervient alors que les actions américaines ont chuté mardi après que des problèmes techniques à la Bourse de New York (NYSE) aient brièvement perturbé les échanges sur le marché.

Ainsi, certains commerçants ont mis en garde contre une baisse imminente dans les semaines à venir.

« Bien que le rallye semble prometteur sur le papier, la réalité est qu’il y a encore peu de commerçants sur les marchés », ont écrit les analystes de Bitfinex dans une note du 19 janvier envoyée à CoinDesk. « Avec la récente augmentation motivée uniquement par le sentiment, les faibles taux de financement et les liquidations courtes en cascade. »