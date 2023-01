Le rallye impulsif de Bitcoin Elliott Wave favorise la hausse [Vidéo] | Cryptomonnaie

Le cycle à partir du 19 décembre 2022 est en cours sous la forme d’une structure Elliott Wave à 5 vagues. La vague de départ du plus bas du 19 décembre à 16306,36 est la vague 2. La vague 3 plus élevée est actuellement en cours avec une subdivision interne en 5 autres vagues à un degré moindre. À partir de la vague 2, la vague ((i)) s’est terminée à 17046 et le recul de la vague ((ii)) s’est terminé à 16337. L’intérieur de la vague ((ii)) s’est déroulé en zigzag. En baisse depuis la vague ((i)), la vague (a) s’est terminée à 16570 et la vague (b) s’est terminée à 16961. La vague (c) en baisse s’est terminée à 16337 qui a complété la vague ((ii)). La vague ((iii)) a repris plus haut avec une subdivision interne en 5 autres vagues.

En hausse par rapport à la vague ((ii)), la vague (i) s’est terminée à 16984 et les creux de la vague (ii) se sont terminés à 16669. La vague (iii) s’est terminée à 21646 et le repli de la vague (iv) s’est terminé à 20358. Attendez-vous à la vague (v) pour terminer avec un sommet marginal et cela devrait également compléter la vague ((iii)). Ensuite, il devrait reculer en vague ((iv)) en 3, 7 ou 11 swing avant que la crypto-monnaie ne remonte à nouveau en vague ((v)) de 3. À court terme, tant que le pivot à 16306,56 reste intact, attendez-vous dips pour trouver un support dans 3, 7 ou 11 swings pour encore plus de hausse.

Graphique Elliott Wave BTC/USD sur 2 heures

Bitcoin (BTC/USD) Vidéo Elliott Wave