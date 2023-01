« C’est un moment formidable » pour démarrer une entreprise blockchain, déclare l’associé général de Pantera | Cryptomonnaie

Paul Veradittakit de Pantera Capital pense que le moment est peut-être venu pour les nouveaux entrepreneurs d’entrer dans l’espace crypto.

Malgré la baisse des prix de la crypto et les récents effondrements d’entreprises, l’un des principaux investisseurs derrière le fonds spéculatif crypto Pantera Capital pense qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour démarrer une entreprise de blockchain.

Dans le cadre d’un article du 23 janvier sur l’année à venir d’un certain nombre de dirigeants de Pantera Capital, Paul Veradittakit, associé général de Pantera Capital, a expliqué que « En moyenne », les personnes travaillant dans l’espace crypto sont plus instruites et passionnées par la crypto que dans les cycles précédents.

Bon début d’année ! https://t.co/gFe5fUM0gT – paul.nft (@veradittakit) 23 janvier 2023

Dans l’ensemble, a-t-il déclaré, « nous voyons un pourcentage plus élevé de startups arriver sur le marché avec des équipes solides – des entrepreneurs issus de startups cryptomonnaies établies comme Coinbase, de grandes entreprises technologiques comme Facebook, Uber et Square, et des institutions financières héritées comme JP Morgan et Goldman Sachs. »

Le marché est toujours très baissier, certaines entreprises se repliant et les prix récupérant le terrain perdu, mais Veradittakit pense que c’est toujours un moment valable pour être dans l’espace, citant les milliards investis dans l’espace par des sociétés de capital-risque au premier semestre 2022, ajoutant :

D’après notre expérience, les marchés baissiers représentent généralement une période où il y a moins de bruit et de distraction de la construction.

« De plus, nous avons observé que les institutions et les entreprises sont plus ouvertes que jamais à travailler avec des sociétés de blockchain pour améliorer leurs activités », a déclaré Veradittakit.

Le commandité a déclaré qu’il avait également observé un déplacement du volume vers des échanges hautement réglementés et des échanges décentralisés basés sur DeFi alors que les gens essayaient de protéger leurs actifs contre les mauvais acteurs, ce qui pourrait inspirer la prochaine génération à entrer dans l’espace crypto.

« Avec un examen plus minutieux de la confiance et de la sécurité, nous pensons qu’il existe des opportunités pour les startups dans des domaines tels que l’auto-garde, la sécurité, l’assurance et l’identité », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Dan Morehead, le PDG de Pantera Capital, a exprimé une vision haussière similaire à l’égard de l’espace crypto, en faisant valoir :

Malgré des prix plus bas, je pense que l’espace est clairement dans une bien meilleure position que jamais.

Selon Morehead, depuis 2017, l’infrastructure des développeurs, qui était « pratiquement inexistante à l’époque », s’est considérablement améliorée.

« Il est tellement plus facile d’écrire des systèmes intelligents basés sur des contrats maintenant que lors du cycle précédent », a-t-il déclaré.

« Tous les autres domaines de la pile se sont améliorés, qu’il s’agisse de suites de tests ou d’outils automatisés pour détecter les bugs courants dans les contrats intelligents, pour avoir un support IDE pour Solidity », a ajouté Morehead.

Morehead souligne également que les solutions d’évolutivité permettant de réduire les frais de transaction constituent un grand pas en avant pour l’espace, car « les échanges décentralisés ne peuvent pas rivaliser avec les échanges centralisés si les frais sont trop élevés ».

Il y a encore beaucoup de peur, d’incertitude et de doute (FUD) qui flottent à la suite de l’effondrement de FTX et de la contagion qui en a résulté en 2022, mais Morehead pense que l’industrie est toujours très vivante.

« Les gens disaient: » la crypto est morte « , mais je pense que c’était l’un des meilleurs moments pour entrer dans l’espace, commencer à construire des choses sérieuses et un bon moment pour déployer du capital dans la crypto. Il fait vraiment plus sombre avant l’aube » il a dit.