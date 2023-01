First Mover Asia: les prix de l’éther chutent par rapport au bitcoin | Cryptomonnaie

La paire de devises ETH/BTC a baissé de 8 % depuis le 11 janvier, la hausse du prix du bitcoin ayant été plus prononcée que celle de l’éther ; BTC oscille autour de 23 000 $ dans les échanges de lundi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin se maintient près de 23 000 $ pour un autre jour ; l’éther reste au-dessus de 1 600 $.

Insights: Le prix de l’éther diminue par rapport au bitcoin.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin augmente de plus de 23 000 $ et recule à nouveau

De James Rubin

Le bitcoin a franchi la hauteur élevée de 23 000 $ lundi avant de reculer juste en dessous de ce seuil dans une performance répétée du week-end qui a continué de refléter le nouvel optimisme des investisseurs.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à 22 968 $, en hausse de près d’un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures, BTC a augmenté de plus de 35 % depuis le début de l’année au milieu de signes concrets que les prix baissent sans que l’économie ne tombe en forte récession. .

Pourtant, un certain nombre d’analystes ne sont pas convaincus que le rallye durera après un marché baissier de près de 14 mois et une multitude de débâcles cryptomonnaies qui ont ébranlé la confiance déjà fragile du public dans l’industrie.

Dans un commentaire hebdomadaire, Jeff Dorman, directeur des investissements de la société d’investissement dans les actifs numériques Arca, a souligné le rebond du bitcoin et « une forte renaissance » des jetons provenant « d’applications et de protocoles largement laissés pour morts », mais aussi la difficulté de prédire si la recrudescence actuelle était « juste un rallye du marché baissier ou si les augmentations de prix déclencheront par réflexe suffisamment d’activité économique pour justifier les mouvements de prix ».

« Au niveau micro, la plupart des applications et des protocoles individuels sont encore proches des niveaux d’utilisateurs et d’activité les plus bas », même si nombre d’entre eux ont augmenté de plus de 100 % ces dernières semaines », a écrit Dorman, ajoutant : « Le marché essaie de trouver un équilibre… quelque chose entre la zone morte de l’année dernière et l’euphorie de 2021. »

L’éther a également augmenté puis baissé lundi mais a continué à s’échanger confortablement au-dessus de 1 600 $, à peu près stable par rapport à dimanche, à la même heure. D’autres cryptos majeurs ont été mélangés avec AVAX, le jeton du protocole de couche de base Avalanche, et XRP, le crypto natif de la blockchain publique open source XRP Ledger, en hausse de plus de 4% et 5%, respectivement, mais AXS, le jeton de gouvernance de la plate-forme de jeu Axie Infinity, en baisse de plus de 12 %. AXS avait grimpé de plus de 40% dimanche. Le CoinDesk Market Index (CMI), une mesure de la performance du marché des principaux cryptos, a légèrement augmenté.

Les indices boursiers ont clôturé en hausse pour poursuivre leur tendance largement à la hausse cette année, le Nasdaq et le S&P 500, axés sur la technologie, bondissant de 2% et 1,2%, respectivement, alors que le marché espère que la banque centrale américaine réduira sa prochaine hausse des taux d’intérêt de la 50 et Augmentation de 75 points de base (bps) des huit derniers mois à 25 bps.

Pendant ce temps, les avocats de Genesis Global ont déclaré lundi à un tribunal fédéral des faillites à New York qu’ils travaillaient avec les représentants des créanciers et le bureau du syndic américain «24 heures sur 24» au cours des deux derniers mois pour parvenir à une «résolution consensuelle» avec les créanciers de la société en difficulté. Plus tôt ce mois-ci, Genesis Global Holdco – la société holding de Genesis Global Capital – et deux de ses filiales, Genesis Asia Pacific (GAP) et Genesis Global Capital (GGC), ont déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 – une partie des retombées de l’échange de crypto. L’effondrement de FTX.

Dans le commentaire de son entreprise, le chef du comité des risques d’Arca, Michael Dershewitz, a écrit que le dépôt du chapitre 11 représentait « une fin de partie » pour « une insolvabilité publique de longue date ».

« Le chapitre 11 est un processus utile pour suspendre les responsabilités et négocier une restructuration approuvée par le tribunal », a écrit Dershewitz, ajoutant : « Nous ne pouvons pas ajouter grand-chose pour prédire comment ces négociations se termineront, mais nous regardons au bord de nos sièges. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Pois POINT +3,9% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +2,9% Devise avalanche AVAX +1,8% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Décentralisé MANA −3,8 % Divertissement Terre LUNA −2,9 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −2,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

La paire de devises Ether-Bitcoin coule de 8 %

De Glenn Williams

Ether a diminué par rapport à Bitcoin, bien qu’il soit redevenu déflationniste.

La paire de devises ETH/BTC a baissé de 8 % depuis le 11 janvier, la hausse du prix du bitcoin ayant été plus prononcée que celle de l’éther.

La diminution du ratio ETH/BTC intervient alors que l’offre d’ETH a diminué. L’offre actuelle d’ETH est actuellement inférieure de 2 788 ETH à son offre en septembre 2022.

L’indice de force relative (RSI) de la paire ETH/BTC est depuis tombé en dessous de 40, atteignant des niveaux observés pour la dernière fois en décembre.

Une nouvelle baisse en dessous de 30 pourrait offrir une opportunité convaincante aux investisseurs optimistes sur l’ETH d’ajouter à leurs positions.

(TradingView)

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) Royaume-Uni S&P Global/CIPS Services PMI (janvier)

20 h 45 HKT/SGT (12 h 45 UTC) Indice des prix à la consommation de la Nouvelle-Zélande (Annuel/T4)

23 h 30 HKT/SGT (15 h 30 UTC) Indice des prix à la consommation australien (QoQ/Q4)