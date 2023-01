Le prêteur de crypto BlockFi prévoit de vendre 160 millions de dollars de prêts miniers Bitcoin | Cryptomonnaie

Les prêts miniers BlockFi Bitcoin seront soutenus par 68 000 machines minières.

Certains de ces prêts sont sous-garantis en raison de la baisse des prix des plates-formes minières.

Plus tôt ce mois-ci, Celsius Mining a également déposé auprès du tribunal la vente de son équipement minier d’une valeur de 1,3 million de dollars.

BlockFi a pris un coup majeur l’année dernière après l’effondrement de FTX en novembre et de Three Arrows Capital au deuxième trimestre 2022. Déposant son bilan juste après FTX, BlockFi a lancé une liste d’entreprises qui ont fait faillite peu de temps après et qui tentent toujours de récupérer les fonds de leurs clients. . BlockFi lui-même cherche à atteindre le même objectif.

Prêts miniers BlockFi Bitcoin

BlockFi cherche actuellement à vendre des prêts garantis par des machines minières Bitcoin aux utilisateurs utilisant ses 68 000 plates-formes. Les prêts, qui s’élèvent à 160 millions de dollars, devraient être sous-garantis en raison de la baisse du prix des machines minières.

En moyenne, à cette époque l’année dernière, les plates-formes minières de moins de 38 J/Th valaient environ 98 $, qui ont depuis perdu leur valeur de près de 90 % et valent actuellement environ 9,9 $. Les raisons derrière cela vont de l’effondrement du marché de la cryptomonnaie et de la baisse du prix du BTC ainsi que de la hausse des coûts d’exploitation, y compris les coûts d’énergie.

Prix ​​​​du mineur Bitcoin ASIC

Le marché minier en noyade a été financé par BlockFi, même si les prêteurs traditionnels ont maintenu une distance en raison de la forte volatilité du marché de la cryptomonnaie.

Parmi les autres financiers figuraient le New York Digital Investment Group, Digital Currency Group’s Foundry, Galaxy Digital et le prêteur en faillite Celsius Network.

Celsius Mining vend ses mineurs

Contrairement à BlockFi qui vend des prêts garantis par des machines minières Bitcoin, le prêteur cryptomonnaie Celsius Network vendrait son équipement minier. Dépôt auprès du tribunal des faillites le 13 janvier, la branche minière de la société en faillite a déclaré qu’elle cherchait à vendre environ 2 687 plates-formes de mineurs de Bitcoin à une société d’investissement appelée Touzi Capital.

Plus tôt ce mois-ci, le fondateur et PDG de la société de prêt en faillite, Alex Mashinsky, a été poursuivi par le procureur général de New York, Letitia James.

Selon James, Alex était responsable d’avoir fraudé des centaines de milliers de clients et a cherché à l’empêcher de faire à nouveau des affaires à New York, tout en récupérant les pertes subies par les investisseurs.