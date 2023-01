Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: l’incrédulité chauffe à mesure que les cryptos montent | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin se consolide après avoir marqué 23 000 $.

Ethereum se déplace à l’unisson avec BTC et vise le niveau de 2 000 $.

Le prix du XRP augmente de 8 % sur la journée.

Le marché de la cryptomonnaie continue de se consolider après le rallye inattendu observé en janvier. Alors que de nombreux investisseurs peuvent être incrédules quant au potentiel de la crypto, l’analyse technique met en lumière les précédents scénarios haussiers qui s’alignent sur l’actuel.

Le prix du Bitcoin pourrait avoir plus de carburant dans le réservoir

Le prix du bitcoin a atteint la zone de prix de 23 000 $ au cours du week-end et est depuis revenu dans le cadre d’une consolidation à but lucratif. Alors que le marché se refroidit, les commerçants ont une autre décision à prendre. Vont-ils renforcer leurs positions, ou est-il temps de mettre un terme à la montée en puissance ?

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 22 837 $, en baisse de 2 % par rapport au nouveau sommet mensuel formé à 23 371,80 $. L’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour évaluer le potentiel de tendance en évaluant les points de basculement précédents, montre une divergence baissière entre le nouveau sommet mensuel et le précédent qui s’est produit le 15 janvier lorsque Bitcoin a dépassé 21 000 $.

La divergence est un signe que la tendance est en train de s’étendre, ce qui pourrait être un signal attrayant dont les baissiers pourraient profiter. Pourtant, les commerçants doivent être prudents car les déviations de l’autre côté sont extrêmement sur le territoire. Bitcoin est notoirement connu pour sa tendance en territoire de surachat pendant des semaines vers des prix plus élevés tandis que le RSI fait des sommets plus bas.

Par exemple, le prix du Bitcoin a atteint 80 sur le RSI en janvier 2021 lors de la première rencontre de BTC avec la zone de prix de 40 000 $. Bitcoin a divergé pendant plusieurs semaines tout en grimpant à 60 000 $ en avril 2021. Ainsi, il est impératif que les traders examinent l’historique de BTC avant de s’attendre à ce que les concepts d’analyse technique classiques annulent le potentiel de la tendance en hausse.

Les haussiers n’auraient pas tort d’entrer sur le marché par un recul qui pourrait se profiler à l’horizon. Une baisse pourrait être considérée comme une opportunité d’achat. Tant que le RSI peut rester au-dessus de 40 au milieu de futures ventes, les objectifs haussiers sont les niveaux de liquidité de 30 000 $ et potentiellement 35 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la tendance haussière dépend actuellement du dépassement du sommet précédent à 18 887 $. Cela invaliderait la structure impulsive et créerait potentiellement un retracement plus prononcé vers le plus bas de 2020 à 15 476 $. Le prix du BTC baisserait de 30 % si les baissiers réussissaient.

Le prix de l’Ethereum se refroidit

Le prix Ethereum est en cours de consolidation de compte après avoir marqué la zone médiane de 1 600 $ à la fin de la semaine dernière. Comme Bitcoin, le RSI est suracheté et montre une divergence baissière entre les sommets à 1 675 $ et 1 566 $.

Pourtant, il y a des liquidités importantes à collecter car le sommet mensuel de novembre à 1 680 $ n’a pas été marqué lors du rallye précédent. Alors que le prix se consolide de 2% en dessous du niveau de liquidité, il est difficile de croire que les teneurs de marché rallieraient le prix des ETH si près de la boulangerie sans manger le gâteau.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 636 $. Les traders devraient s’attendre à une hausse dans les prochaines heures, avec une résistance qui se présentera près de la zone de prix psychologique de 1 700 $. En fin de compte, si l’ETH peut dépasser la barrière de 1 700 $, alors 2 000 $ pourraient devenir une réalité tangible dans les prochains jours.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la tendance haussière dépend du point de basculement à 1 349 $ restant non étiqueté. Si le niveau est franchi, le prix de l’ETH pourrait encore baisser vers la barrière de 1 100 $, entraînant une baisse de 30 % par rapport au prix actuel du marché.

Le prix du XRP augmente

Le prix du XRP s’est découplé des deux autres crypto-monnaies (BTC et ETH) car les traders ont provoqué une hausse de 8 % sur la journée. Le 23 janvier, alors que Bitcoin et Ethereum se disputaient de nouvelles fluctuations de prix, le jeton de remise numérique a atteint de nouveaux sommets, marquant les anciens niveaux de liquidité près de la zone de 0,42 $.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,421 $, car des prises de bénéfices ont eu lieu après la flambée. Une autre différence clé entre Ripple et les deux autres devises est que l’indice de force relative n’a pas éclaté en territoire de surachat sur la période quotidienne. Malgré la poussée, qui est maintenant de 40 % depuis le creux du 1er janvier à 0,30 $, le RSI reste supprimé sous les 70 niveaux. Cela suggère que le mouvement à la hausse de XRP pourrait faire partie d’une correction beaucoup plus importante dans une tendance générale à la baisse. Tant que le RSI reste supprimé en dessous de 70, la prudence s’impose.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Les perspectives précédentes ont maintenu que le XRP augmenterait à court terme, idéalement pour cibler le niveau de 0,427 $ lundi et potentiellement la zone de liquidité de 0,44 $. Le deuxième objectif est à 5 % du prix actuel du XRP, et l’invalidation de la tendance haussière pourrait survenir si les baissiers franchissaient la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours à 0,398 $.