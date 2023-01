Prédiction des prix des crypto-monnaies : devises, ondulation et dogecoin – American Wrap 23 janvier | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie continue de se consolider après le rallye inattendu observé en janvier. Alors que de nombreux investisseurs peuvent être incrédules quant au potentiel de la crypto, l’analyse technique met en lumière les précédents scénarios haussiers qui s’alignent sur l’actuel.

Le prix Ripple (XRP) commence la nouvelle semaine avec un grand bang alors que les trois premiers cryptos apparaissent tous dans un mouvement synchronisé vers le haut. Les haussiers de la crypto utilisent une fenêtre d’opportunité car le calendrier économique de cette semaine est plutôt léger et les décideurs de la Fed sont dans leur période d’interdiction qui précède la première décision sur les taux de la Fed américaine en février. Avec les marchés sur le devant de la scène, les traders profitent de l’émergence de vents contraires et de vents contraires qui s’atténuent un peu.

Le prix du Dogecoin (DOGE) devrait connaître un nouvel élan, car les marchés entrent dans une zone où les conditions commerciales sont bonnes et qui offrent une certaine hausse. Ne vous attendez pas à ce que le prix Dogecoin devienne un surperformant, mais considérez-le plutôt comme un commerce rentable accordé avec des objectifs de prix proches limités. Alors que les orateurs de la Fed entrent dans la période de black-out et que des données économiques plus légères sortent cette semaine, les conditions semblent bonnes pour un joli gain de 13 %.