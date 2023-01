Prédiction de prix d’ondulation : les déchirures XRP ouvrent une nouvelle boîte de gains avec 0,48 $ comme objectif de prédiction pour la semaine | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation imprime des gains de plus de 6% sur les échanges intrajournaliers du lundi.

Le XRP dépasse le niveau crucial et pivot pour la première fois depuis novembre 2022.

Si les traders peuvent consolider ce niveau, une autre avance d’environ 15 % semble accordée vers 0,48 $.

Le prix Ripple (XRP) commence la nouvelle semaine avec un grand bang alors que les trois premiers cryptos apparaissent tous dans un mouvement synchronisé vers le haut. Les haussiers de la crypto utilisent une fenêtre d’opportunité car le calendrier économique de cette semaine est plutôt léger et les décideurs de la Fed sont dans leur période d’interdiction qui précède la première décision sur les taux de la Fed américaine en février. Avec les marchés sur le devant de la scène, les traders profitent de l’émergence de vents contraires et de vents contraires qui s’atténuent un peu.

Le Ripple Prix a le vent en poupe

Le prix d’ondulation n’a pas profité du week-end car un gros risque pesait sur l’action des prix, car le XRP semblait incapable de s’éloigner de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours. Alors que la poussière retombait au cours du week-end, les commerçants ont profité de l’élan pour augmenter l’action des prix. Avec un élan haussier, les haussiers ont franchi le mur de 0,4228 $ et font monter les prix encore plus haut pour se consolider au-dessus en toute sécurité.

XRP doit donc faire une chose : s’assurer que la clôture quotidienne ce soir est au-dessus de ce niveau pivot. Une fois que ce niveau est transformé en support, attendez-vous à un autre saut plus haut aux côtés des poignées pivots pour ce mois-ci, avec le R2 à 0,4375 $ et le R3 à 0,4650 $. L’objectif ultime pour cette semaine est de 0,4800 $, portant 15 % des gains au portefeuille de négociation.

Graphique journalier XRP/USD

Le grand risque d’une correction doit cependant être souligné, car l’indice de force relative (RSI) devrait franchir la barrière de surachat. Comme les haussiers restants voudront faire monter encore plus les prix, certaines prises de bénéfices techniques pures se produiront plus rapidement maintenant, car le potentiel de hausse semble plutôt limité d’après ce baromètre. Un refroidissement à 0,3890 $ serait bon pour trouver un support et laisser le rallye s’ouvrir à de nouveaux liquidités et à des traders, ce qui indique qu’un recul en dessous de 0,4228 $, se transformant en une fausse cassure est inévitable.