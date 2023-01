Prédiction de prix Dogecoin: DOGE devrait atteindre un objectif de fruits à portée de main de 1,00 $, car plus de doute à la hausse | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a bondi de 4 % dimanche, alors que les commerçants se préparent pour une semaine haussière.

DOGE voit des vents favorables venir du silence de la Fed et d’un dollar américain plus faible lundi.

Les commerçants doivent être conscients du retard de DOGE dans le rallye contre les 3 meilleurs cryptos.

Le prix du Dogecoin (DOGE) devrait connaître un nouvel élan, car les marchés entrent dans une zone où les conditions commerciales sont bonnes et qui offrent une certaine hausse. Ne vous attendez pas à ce que le prix Dogecoin devienne un surperformant, mais considérez-le plutôt comme un commerce rentable accordé avec des objectifs de prix proches limités. Alors que les orateurs de la Fed entrent dans la période de black-out et que des données économiques plus légères sortent cette semaine, les conditions semblent bonnes pour un joli gain de 13 %.

Prix ​​Dogecoin à échanger tel quel

Le prix Dogecoin est mis en place pour une belle hausse après que les conditions du marché se sont ouvertes en faveur des haussiers la semaine dernière à la suite d’une action de prix très volatile. L’élément le plus important à retenir est que la ligne de tendance ascendante verte sur le graphique de Dogecoin a tenu et résisté aux turbulences du marché. Attendez-vous à voir une mouture et à pousser plus haut dans cette formation de triangle haussier avec la ligne de tendance ascendante verte comme côté incliné du triangle, ce qui en fait la clé pour décider si le commerce peut continuer ou si le rallye a été cassé.

Les commerçants DOGE qui entrent pour un long commerce doivent rester réalistes dans leurs projections de prix sur le moment de réaliser des bénéfices. Là où le prix du Bitcoin, par exemple, devrait progresser d’environ 25 %, les traders de prix Dogecoin devront se contenter de 10 % à la place, ce qui n’est toujours pas mauvais. Le niveau à surveiller est de 0,1004 $, avec le R1 mensuel non loin de là, ce qui en fait un écrou difficile à casser.

Graphique journalier DOGE/USD

Le grand point d’inflexion sur le graphique se situe à 0,0830 $, où un certain nombre de forces sous-tendent actuellement l’évolution des prix, notamment le pivot mensuel, la moyenne mobile simple sur 55 jours et la ligne de tendance ascendante verte, tous regroupés. Si ce niveau se brise, attendez-vous à un dénouement complet du rallye. Cela indique que DOGE pourrait revenir à 0,0650 $ et rechercher un support au début du rallye et le niveau de support mensuel S1 à proximité.