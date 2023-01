Prédiction de prix Bitcoin: les commerçants BTC prévoient une augmentation de prix de 25% dans le scénario parfait | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin range les commentaires des orateurs de la Fed sur la trajectoire actuelle des taux aux États-Unis.

La BTC devrait sauter dans une semaine calme alors que les orateurs de la Fed entrent dans la période d’interdiction avant la première réunion de la banque centrale américaine cette année.

Les traders se préparent pour une autre étape plus élevée vers 29 000 $, portant un potentiel de 25 % de gains supérieurs.

Le prix du Bitcoin (BTC) devrait commencer la semaine du bon pied alors que les commerçants laissent la poussière retomber après une semaine précédente volatile au cours de laquelle BTC a imprimé une augmentation stupéfiante de 7% des prix. Avec une semaine de données douces à venir et des orateurs de la Fed entrant dans la période d’interdiction avant la première réunion de la banque centrale américaine, les traders Bitcoin ont une autoroute pavée pour qu’ils atteignent 29 000 $ d’ici la fin de cette semaine et réservent 25 % supplémentaires dans cette reprise.

Le prix du bitcoin est le gamin de retour de la semaine

Le prix du bitcoin a considérablement bondi vendredi, dépassant les 21 969 $ et passant le week-end en consolidant le niveau. Avec 23 000 $ à proximité, il semble que les traders prennent un gros chiffre après l’autre et négocient d’un niveau psychologique à l’autre, gardant le doigt sur le bouton pour tirer profit de tout vent contraire qui pourrait se déclencher. Avec le calendrier économique assez léger cette semaine, les haussiers voient les vents contraires s’atténuer et se préparent à de nouveaux sommets.

BTC doit d’abord s’éloigner de 23 000 $ et vers le prochain niveau clé près de 23 878 $. Ce niveau charnière remonte au 12 mai 2022, comme le creux du couteau qui tombe. Si les traders peuvent casser et se consolider au-dessus de celui-ci dans un schéma répétitif comme cela a été fait au cours du week-end pour 23 000 $, les prédictions pour ce mois pourraient être une hausse vers 29 000 $ avant d’atteindre un plafond important, mais avec toujours des gains de 25 % sur le dos de cela. .

Graphique journalier BTC/USD

Le risque à la baisse vient avec les éléments déjà mentionnés dans le deuxième paragraphe de cet article : les niveaux psychologiques. La dislocation croissante entre la banque centrale américaine et les marchés est une préoccupation croissante et un danger clair et présent pour ce rallye. Il suffirait d’une seule impression de données économiques pour anéantir les espoirs que les marchés du scénario Goldilocks recherchent et prouver que la Fed a raison dans son parti pris belliciste, avec des prises de bénéfices massives et des traders arrêtés, BTC pourrait retomber vers 19 036 $.