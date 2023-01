Trois cryptos à acheter aujourd’hui : Solana (SOL), Cardano (ADA) et Orbeon Protocol (ORBN) | Cryptomonnaie

Solana (SOL) et Cardano (ADA) étaient deux des principaux investissements cryptomonnaies de 2021 et devraient augmenter en 2023. De nombreux investisseurs achètent maintenant dans l’espoir de faire une bonne affaire, tandis que d’autres recherchent de nouvelles options d’investissement avec le protocole Orbeon. (ORBN.).

Solana en hausse de 90 % depuis décembre

Solana (SOL) était l’une des crypto-monnaies les plus performantes du marché haussier de 2021. La valeur de Solana (SOL) a chuté de manière significative en 2022, mais a depuis rebondi tout au long de janvier 2023 avec une augmentation mensuelle des prix de 90,56 %. Par conséquent, de nombreux investisseurs ont afflué vers Solana (SOL), qui a déclenché un volume de transactions.

Avec une gamme d’applications et étant déjà un investissement populaire, les investisseurs prévoient que la valeur de Solana (SOL) pourrait atteindre plus de 100 $ en 2023. Cela fait de Solana (SOL) un investissement solide pour tout portefeuille entrant dans la nouvelle année.

Cardano augmente de 32,79 % en janvier

Cardano (ADA) est une application DeFi unique qui permet aux programmeurs de créer des projets plus flexibles, durables et évolutifs tels que des jeux, des applications décentralisées et des crypto-monnaies.

Le jeton natif de Cardano (ADA), ADA, a atteint des sommets de 3,10 $ en 2021 et est actuellement évalué à 0,3529 $ après le marché baissier de 2022. Malgré cette baisse, de nombreux investisseurs sont convaincus que Cardano (ADA) rebondira dans les mois à venir.

Depuis fin décembre, Cardano (ADA) a augmenté de 32,79% en valeur, avec de nouvelles augmentations spéculées pour les prochaines semaines. Si cette hausse se poursuit, Cardano (ADA) pourrait facilement atteindre un nouveau record historique en 2023.

Le protocole Orbeon est prêt pour la vente de janvier

Le protocole Orbeon (ORBN) est supposé offrir des rendements de plus de 6000% aux investisseurs qui ont acheté leurs premières préventes. Ayant déjà connu des augmentations de prix de plus de 1400%, Orbeon Protocol (ORBN) est en bonne voie pour offrir de tels retours.

Orbeon Protocol (ORBN) pénètre un tout nouveau marché avec son DeFi Launchpad. Conçu à la fois pour les investisseurs et les startups, le Launchpad d’Orbeon permet aux startups de diversifier leurs efforts de collecte de fonds tout en permettant aux investisseurs ordinaires d’acheter des actions dans des startups pour la première fois.

Grâce au protocole Orbeon (ORBN), les startups approuvées peuvent créer des NFT basés sur des actions et les vendre directement aux investisseurs. Cela les aide à se construire une audience et à renforcer leur réputation, tout en collectant des fonds. Chaque NFT est fractionné, ce qui indique que les investisseurs peuvent acheter un pourcentage pour aussi peu que 1 $.

Pour protéger les investisseurs contre les mauvais investissements et les escroqueries, le protocole Orbeon (ORBN) a créé une fonction de sécurité « Fill or Kill » qui rembourse automatiquement les investisseurs si les objectifs de financement ne sont pas atteints.

Actuellement, dans la quatrième étape de sa prévente, en raison de la vente de la troisième étape, Orbeon Protocols (ORBN) ORBN sera utilisé dans tout l’écosystème du protocole Orbeon, les détenteurs gagnant plusieurs récompenses lucratives. La prévente se terminera la semaine prochaine et le prix du protocole Orbeon (ORBN) devrait augmenter à nouveau tout au long du mois de janvier.

Cet article est un contenu sponsorisé