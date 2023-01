Coinbase a réduit ses coûts et renforcé sa réputation, mais les bénéfices restent limités : analyste | Cryptomonnaie

L’échange de crypto-monnaie Coinbase n’échappera pas aux défis de rentabilité auxquels il sera confronté du ralentissement du marché de la cryptomonnaie, malgré une marque et une crédibilité fortes sur le marché de la cryptomonnaie, selon les analystes en investissement.

La société de notation de crédit Moody’s a publié une note sur Coinbase le 19 janvier discutant de la dégradation de la note de la dette senior et de la famille d’entreprise (CFR) de l’entreprise – une note attribuée pour refléter l’opinion sur la capacité d’une entreprise à honorer ses obligations financières.

Le CFR et la dette senior de Coinbase ont été reclassés à B2 et B1, de Ba3 et Ba2, respectivement, indiquant que l’entreprise est « non-investment grade » et « spéculative et soumise à un risque de crédit élevé » selon Moody’s.

La société a noté que Coinbase souffrait d’une « génération de revenus et de flux de trésorerie considérablement affaiblie » en raison de « conditions difficiles », en particulier de la baisse des prix de la cryptomonnaie et de la baisse de l’activité commerciale.

Les conditions du marché ont vu Coinbase licencier 20% de ses employés, soit environ 950 personnes, le 10 janvier, sa deuxième vague de licenciements majeurs récents après sa réduction des effectifs de 18% en juin dans le but de réduire les coûts.

Cependant, malgré l’offre de Coinbase de préserver la liquidité, Moody’s s’attend toujours à ce que « la rentabilité de l’entreprise reste contestée ».

La faillite de son pair d’échange de crypto, FTX, est une cause d’inquiétude et d’incertitude accrues concernant la réglementation de la crypto selon Moody’s.

Il a déclaré qu’une décision soudaine des régulateurs de l’industrie de la cryptomonnaie pourrait avoir un impact négatif sur les revenus de Coinbase en raison de l’augmentation des coûts de conformité réglementaire.

Moody’s a toutefois ajouté qu’une surveillance accrue « pourrait finalement favoriser les plateformes de crypto-actifs relativement plus matures et conformes telles que Coinbase ».

Pendant ce temps, une note distincte des analystes de JPMorgan a fait valoir que la crédibilité et la réputation de Coinbase dans l’industrie se sont renforcées après les récents effondrements.

Alors que l’écosystème crypto a souffert d’autres problèmes de crédibilité significatifs, Coinbase a émergé avec sa crédibilité et sa marque renforcées – du moins relativement.

Les analystes de la société financière ont maintenu une note de « neutre » pour Coinbase et ont déclaré que la société pourrait même être un « bénéficiaire des défis » auxquels d’autres bourses ont été confrontées à la suite de l’effondrement de FTX.

Le prochain hard fork de Shanghai pour la blockchain Ethereum pourrait également être positif pour l’échange, selon les analystes de JPMorgan.

La mise à niveau « pourrait inaugurer une nouvelle ère de jalonnement pour Coinbase », les analystes estimant que 95% des investisseurs particuliers sur la plate-forme pourraient miser sur Ethereum après la mise à niveau, rapportant à Coinbase jusqu’à près de 600 millions de dollars par an.

Le 6 janvier, les actions Coinbase ont atteint un creux historique de 31,95 $ après plus d’un an de baisse constante des prix, selon les données de Yahoo Finance. La veille, l’investisseur vétéran et PDG d’ARK Invest, Cathie Wood, a chargé 5,7 millions de dollars d’actions Coinbase.

Depuis lors, le cours de l’action de Coinbase et d’autres sociétés liées à la cryptomonnaie a bondi.

Coinbase a gagné 72,6 % depuis le creux du 6 janvier et s’échangeait à plus de 55 $ à la clôture du marché le 20 janvier, où il a enregistré un gain de 11,6 % sur la journée.