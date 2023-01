Le prix du jeton Aptos double en deux semaines dans un contexte de fort intérêt pour le NFT | Cryptomonnaie

Quel marché baissier ?

Les jetons APT de la blockchain Aptos de couche 1 ont augmenté de 250 % en seulement 14 jours, alors même que le marché plus large de la cryptomonnaie est aux prises avec des faillites, des poursuites judiciaires et une baisse du sentiment général.

Les jetons commandent une capitalisation boursière de plus de 2,3 milliards de dollars lundi, faisant d’Aptos le 30e réseau le plus valorisé sur la base de l’offre actuelle de jetons, et ont une valorisation entièrement diluée de 14 milliards de dollars sur la base de leur offre totale.

Les prix s’échangent un peu moins de 14 $ lundi, contre 7 $ la semaine dernière et plus de 300 % par rapport aux plus bas de 3 $ de novembre, selon les données de CoinDesk. Le mouvement a été principalement mené par des jetons au comptant, car les marchés à terme APT sont restés relativement silencieux.

Les marchés NFT sur Aptos semblent avoir contribué à cette croissance. Les données du marché Aptos NFT Topaz montrent des collections telles que Aptomingos – un ensemble de flamants roses comiques – et Aptos Monkeys ont attiré des dizaines de milliers de volumes de transactions au cours des dernières 24 heures, les prix minimums de plusieurs projets NFT ayant augmenté la semaine dernière.

Certains commerçants populaires sur Crypto Twitter s’attendent à ce que l’intérêt pour les NFT Aptos augmente dans les prochains jours. Les NFT inversés – un terme désignant l’achat et la vente rapides d’un actif – construits sur le réseau sont devenus à la mode parmi les commerçants opportunistes, suggèrent plusieurs tweets de divers membres de la communauté.

Le réseau principal Aptos a été lancé le 18 octobre après un examen minutieux et des difficultés techniques. Certains ont critiqué la manière dont les jetons APT ont été distribués : les investisseurs et la Fondation Aptos ont reçu près de la moitié du milliard de jetons émis, ce qui fait craindre que les investisseurs et la fondation ne liquident potentiellement leurs jetons, ce qui déclencherait une réaction négative du marché.

L’équipe, pour sa part, a défendu les distributions de jetons en invoquant des périodes de blocage adéquates mises en place pour empêcher tout grand investisseur de se débarrasser en masse de ses avoirs. « Notre objectif lorsque nous avons conçu la tokenomics était de créer quelque chose qui représente équitablement la communauté », a déclaré Mo Shaikh, PDG d’Aptos, à CoinDesk dans une interview.

« Si vous regardez notre distribution de tokenomics, nous avons l’une des plus faibles de toutes les chaînes de blocs pour les investisseurs. … C’est l’une des plus équitables que nous ayons vues, même par rapport à d’autres projets », a déclaré Shaikh à l’époque.