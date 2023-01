Bitcoin se recharge avec optimisme, vise une zone de 25 000 $ | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a augmenté de 7,7 % au cours de la semaine dernière, s’échangeant à 22,7 000 $ lundi matin. Ethereum a ajouté moins – seulement 4,1% à 1640 $. Les autres principaux altcoins du top 10 ont gagné entre 0,4 % (BNB) et 12,7 % (Shiba Inu). L’exception était Polygone (-1,8%).

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 5,1 % pour atteindre 1 045 milliards de dollars au cours de la semaine. Le rallye du bitcoin a fait grimper l’ensemble du marché de la cryptomonnaie. Et les achats de BTC, à leur tour, se sont intensifiés après que les indices boursiers américains se sont inversés à la hausse vendredi en fin d’après-midi.

Comme au bon vieux temps, le marché de la cryptomonnaie se nourrit de la hausse des indices boursiers mais progresse en avance sur la courbe. De plus, au détriment d’une liquidité réduite, le prix a dépassé 23 000 $ pour la première fois depuis août de l’année dernière.

Bitcoin a lancé un nouveau marché haussier et se dirige vers 24,8 000 $, où se concentrent la moyenne mobile psychologiquement importante de 200 semaines et le niveau de Fibonacci de 161,8 % de l’élan des creux de décembre. La MA de 50 semaines se dirige vers le même domaine. Le marché pourrait avoir besoin d’une longue recharge et d’une consolidation avant qu’une nouvelle vague haussière ne commence.

Contexte de l’actualité

La holding DCG Genesis Global Capital a déposé son bilan et son dossier pourrait être entendu dès le 23 janvier. Selon Genesis, la société a fait défaut de plus de 3,6 milliards de dollars à ses 50 plus grands créanciers. Le total des dettes de l’entreprise pourrait atteindre 11 milliards de dollars.

Le FMI a appelé à des mesures supplémentaires pour réglementer le marché de la cryptomonnaie afin d’éviter la volatilité des crypto-monnaies, qui affecte les banques et les institutions financières. Le Fonds appelle à ce que les actifs virtuels soient distincts des actifs traditionnels et à empêcher la substitution des monnaies fiduciaires dans l’économie par des actifs cryptomonnaies, principalement des pièces stables.

Moody’s a de nouveau abaissé la cote de crédit à long terme de l’échange de crypto-monnaie Coinbase et sa cote d’obligation non garantie. Moody’s a déclaré que le déclassement en B2 non-investment grade reflète un affaiblissement significatif des bénéfices de Coinbase en 2022.

La plateforme numérique du renminbi a été mise à jour. Une innovation importante a été la prise en charge des contrats intelligents, qui offrent plusieurs nouvelles utilisations à la crypto-monnaie appartenant à l’État chinois. Le 16 janvier, le yuan numérique a été utilisé pour la première fois pour acheter des titres.