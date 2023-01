La course haussière de Bitcoin est-elle en danger malgré le sentiment haussier des détenteurs de BTC à long terme ? | Cryptomonnaie

L’offre de Bitcoin en perte a atteint un creux de huit mois de 6,1 millions de BTC, indiquant que les détenteurs d’actifs pourraient vendre leurs avoirs tout en étant rentables.

La vélocité du bitcoin, une métrique qui mesure la rapidité avec laquelle le BTC circule, a diminué depuis le 9 janvier ; les adresses de portefeuille conservent leur BTC.

Le prix du BTC a été volatil, en raison du sentiment des commerçants et des indicateurs techniques MVRV et RPV.

Le prix du Bitcoin a connu une volatilité accrue au cours des sept derniers jours (depuis le 16 janvier) en raison d’un ensemble de facteurs, notamment le sentiment des commerçants, la vélocité du Bitcoin et divers indicateurs techniques, tels que les ratios MVRV et RPV.

Selon les données des indicateurs techniques, l’engouement des haussiers est en baisse et l’actif est actuellement surévalué. La course haussière de Bitcoin est en danger, à moins que le sentiment positif des détenteurs de BTC ne fasse grimper le prix de la crypto-monnaie.

Les traders Bitcoin ont-ils perdu leur enthousiasme, selon les ratios MVRV et RPV ?

Le ratio MVRV, ou ratio valeur marchande sur valeur réalisée, est une mesure utile pour évaluer le prix actuel du Bitcoin par rapport à sa valeur historique. Il prend en compte la capitalisation boursière totale de Bitcoin, ainsi que sa capitalisation réalisée, qui est le prix que les investisseurs ont effectivement payé pour leur Bitcoin.

Bitcoin MVRV

Lorsque le ratio MVRV est élevé, cela indique que le prix du Bitcoin est surévalué, tandis qu’un ratio faible suggère que le prix est sous-évalué. Actuellement, le ratio MVRV est plus élevé qu’il ne l’était en début de semaine, ce qui indique que le Bitcoin pourrait être surévalué.

Le ratio bénéfices / valeur (RPV) de Bitcoin a considérablement diminué au cours des sept derniers jours. Ce ratio compare les prises de bénéfices sur le marché à la valorisation du réseau Bitcoin et suggère que l’enthousiasme pour la course haussière BTC a diminué.

Ratio Bitcoin RPV

Les deux indicateurs techniques suggèrent que la course haussière du BTC est probablement menacée. En plus des ratios MVRV et RPV, la vélocité du Bitcoin est un autre indicateur important du sentiment actuel du marché.

La vitesse du bitcoin signale que le sentiment des traders BTC est haussier

La vélocité du bitcoin mesure la vitesse à laquelle le bitcoin est échangé entre les acteurs du marché. Lorsque la vélocité du Bitcoin est élevée, cela indique que les traders échangent activement du Bitcoin et que le sentiment du marché est haussier. Actuellement, la vitesse de Bitcoin est plus élevée qu’elle ne l’était au début de la semaine, ce qui suggère que les commerçants sont optimistes sur la crypto-monnaie.

Vélocité du bitcoin

Enfin, le sentiment général des commerçants est également très influent dans la détermination de la valeur actuelle de Bitcoin. Lorsque le sentiment des traders est positif, le récit est haussier et il est susceptible de stimuler la demande pour l’actif. Selon les données fournies par Coinglass, 51,2 % de toutes les positions ouvertes étaient longues sur Bitcoin. Cela implique que les commerçants sont toujours optimistes quant à l’avenir de Bitcoin et pensent qu’il continuera d’augmenter en valeur.