Une société de blockchain basée à Hong Kong a lancé un système de paiement numérique visant à combler le fossé entre les pièces stables et les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

Red Date Technology, la société d’infrastructure de blockchain qui dirige également l’un des efforts de blockchain de la Chine, a lancé le réseau de paiement numérique universel (UDPN) le 19 janvier lors de la réunion du Forum économique mondial (WEF) 2023 à Davos, en Suisse.

Selon son livre blanc, l’UDPN est une plate-forme de technologie de grand livre distribué (DLT) qui aurait un objectif similaire à ce que le réseau SWIFT fait pour les banques, mais pour les stablecoins et les CBDC.

La société d’ingénierie technologique GFT Technologies et le moteur de création d’actifs numériques TOKO du cabinet d’avocats DLA Piper contribuent également au développement de l’UDPN.

Une société de blockchain basée à Hong Kong a lancé un système de paiement numérique visant à combler le fossé entre les pièces stables et les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

Red Date Technology, la société d’infrastructure de blockchain qui dirige également l’un des efforts de blockchain de la Chine, a lancé le réseau de paiement numérique universel (UDPN) le 19 janvier lors de la réunion du Forum économique mondial (WEF) 2023 à Davos, en Suisse.

Selon son livre blanc, l’UDPN est une plate-forme de technologie de grand livre distribué (DLT) qui aurait un objectif similaire à ce que le réseau SWIFT fait pour les banques, mais pour les stablecoins et les CBDC.

La société d’ingénierie technologique GFT Technologies et le moteur de création d’actifs numériques TOKO du cabinet d’avocats DLA Piper contribuent également au développement de l’UDPN.

Tout comme le réseau SWIFT a créé la norme commune originale pour la messagerie entre les institutions financières à travers différents systèmes de règlement, l’UDPN servira le même objectif pour la génération émergente de CBDC et de stablecoins. Selon un communiqué de presse du 19 janvier, « un certain nombre de banques mondiales de niveau 1 » sont déjà impliquées dans des preuves de concepts (POC) de cas d’utilisation pour tester le réseau dans les transferts et échanges transfrontaliers.

Le communiqué n’a pas révélé quelles banques participaient aux POC, mais Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered, The Bank of East Asia et Akbank étaient représentés dans un panel lors du lancement de l’UDPN à Davos.

Les stablecoins à utiliser dans le POC n’ont pas non plus été divulgués. Le livre blanc des réseaux indique cependant qu’il ne prend en charge que « les CBDC et les systèmes monétaires stables adossés à des fiat réglementés comme méthodes de paiement », ajoutant:

Aucune crypto-monnaie de chaîne publique non réglementée, telle que Bitcoin, ne sera acceptée.

Huit autres tests de preuve de concept sont prévus pour le réseau, notamment l’émission et la circulation d’une CBDC et d’un stablecoin émis par une banque et l’utilisation de l’UDPN comme passerelle de paiement pour le commerce électronique.

L’UDPN est développé par Red Date depuis près de deux ans.

Avant de lancer ce système de paiement numérique, la société était connue pour son travail sur Blockchain-based Service Network (BSN), le projet national de blockchain en Chine.

Dans une feuille de route désormais supprimée publiée le 15 janvier 2021, le BSN a déclaré qu’il prévoyait de construire un système CBDC mondial qui « changera complètement la méthode de paiement et de circulation actuelle, permettant une méthode de transfert de devises numériques normalisée et une procédure de paiement pour toute information ». système. »

Le dernier livre blanc ne fait aucune mention du mandat de Red Date dans la direction du projet de blockchain en Chine, ni des propres efforts du pays en matière de CBDC avec son yuan numérique.

Auparavant, en juin 2022, le PDG de Red Date, Yifan He, avait qualifié les crypto-monnaies de « plus grande chaîne de Ponzi de l’histoire de l’humanité ».