Binance déclare que la banque de signature ne prendra pas en charge les transactions pour les clients d’échange de crypto de moins de 100 000 $ | Cryptomonnaie

La banque respectueuse de la cryptomonnaie a réduit son implication sur les marchés des actifs numériques au cours des dernières semaines, dans le cadre des retombées en cours des récentes débâcles de l’industrie de la cryptomonnaie.

Signature Bank ne traitera pas les transactions de moins de 100 000 $ pour les clients d’échange de crypto, selon un communiqué du géant de l’échange Binance.

Binance a déclaré dans la déclaration envoyée par e-mail à CoinDesk que Signature avait dit à la société qu’elle « ne soutiendrait plus » aucun de ses clients d’échange de crypto avec des montants d’achat et de vente inférieurs à 100 000 USD à compter du 1er février 2023 « , et que cela serait être vrai pour « tous les clients d’échange cryptomonnaie de Signature ».

« En conséquence, certains utilisateurs individuels » pourraient ne pas être en mesure d’utiliser les virements bancaires SWIFT pour acheter ou vendre des actifs numériques « avec/pour USD » pour des montants plus faibles.

Binance a déclaré que 0,01 % de nos utilisateurs mensuels moyens étaient desservis par Signature Bank et qu’elle travaillait activement pour trouver une solution alternative. »

La société a ajouté que les utilisateurs pouvaient continuer à utiliser leurs comptes, y compris « l’achat et la vente de crypto à l’aide de cartes de crédit ou de débit, en utilisant l’une des autres devises fiduciaires prises en charge par Binance ».

Bloomberg a annoncé la nouvelle pour la première fois.

SWIFT est un réseau de messagerie mondial qui permet aux entreprises de services financiers d’envoyer et de recevoir des instructions de transfert d’argent et d’autres informations rapidement et en toute sécurité.

Au cours des dernières semaines, Signature et d’autres sociétés de services financiers ont renforcé leur implication dans les marchés de la cryptomonnaie, dans le cadre des retombées continues de l’implosion de l’échange de crypto FTX et d’autres débâcles de l’industrie.

En décembre, Signature, qui fait partie des banques les plus favorables à la cryptomonnaie de Wall Street, a déclaré qu’elle réduirait ses dépôts liés aux crypto-monnaies de 8 à 10 milliards de dollars.

Près d’un quart des 103 milliards de dollars de dépôts totaux de la banque basée à New York, soit environ 23,5%, provenaient de l’industrie de la cryptomonnaie en septembre 2022. Mais compte tenu des récents «problèmes» dans l’espace, Signature réduira ce montant à moins de 20 % et potentiellement moins de 15 % à terme, a déclaré DePaolo, PDG de Signature, lors d’une conférence à New York organisée par la banque d’investissement Goldman Sachs.

FTX était l’un des clients de la banque, bien que les dépôts de l’échange crypto auprès de Signature représentaient moins de 0,1 % des dépôts globaux de la banque. Pourtant, la relation entre les deux a fait chuter les actions de Signature de près de 20 % en novembre.