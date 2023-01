Dans quelle mesure l’objectif de prix Ethereum de 2 000 $ est-il réaliste ? | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre des signes clairs d’épuisement alors que la divergence baissière se développe sur le graphique journalier.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une autre avancée pour pousser le jeton de contrat intelligent au-dessus de 1 679 $ et marquer le niveau psychologique de 2 000 $.

Une confirmation de la tendance à la baisse se produira si l’ETH glisse en dessous de l’EMA de 200 jours à 1 509 $.

Le prix de l’Ethereum a produit des sommets plus élevés alors que les traders reprennent leur souffle après un rallye explosif. Ce mouvement lent semble se préparer à un recul mineur, mais en fonction du prix du Bitcoin et de son goût, les choses pourraient changer radicalement.

Prix ​​​​Ethereum dans une situation difficile

Le prix d’Ethereum a produit deux sommets plus élevés les 17 et 21 janvier après son ascension de 38 % au cours des trois dernières semaines. Ces points d’oscillation, autonomes, ne signifient rien, mais vus avec les plus hauts inférieurs de l’indice de force relative (RSI), ils sont révélateurs de l’élan décroissant.

Cette non-conformité est appelée divergence baissière et laisse entendre que la tendance haussière est épuisante et qu’un renversement pourrait être en cours.

Cependant, les techniques ne sont pas la solution ultime dans le domaine des crypto-monnaies, car Bitcoin détient une plus grande emprise sur les altcoins, même le deuxième en termes de capitalisation boursière. Par conséquent, le prix Ethereum pourrait déclencher une autre montée en flèche, malgré l’épuisement évident et produire un troisième plus haut plus haut tandis que le RSI produit un troisième plus haut plus bas. Une telle décision conservera la divergence baissière mais permettra aux teneurs de marché de collecter la liquidité d’arrêt d’achat se situant au-dessus de 1 679 $ et de piéger les premiers baissiers.

Les investisseurs doivent noter que pendant cette chasse aux liquidités, le prix d’Ethereum pourrait atteindre 2 000 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Si le prix d’Ethereum décide d’augmenter, il s’agit d’une perspective haussière à court terme, fonctionnant à la vapeur. Cette perspective changera si les traders Bitcoin font un retour en force. Dans un tel cas, l’ETH pourrait continuer à monter.

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum passe en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours, cela confirmera le début d’une tendance baissière. Un tel développement ouvrira la voie aux vendeurs pour prendre le contrôle et faire tomber l’ETH à la confluence EMA de 50 jours et 100 jours à 1 361 $.