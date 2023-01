Récapitulatif hebdomadaire : audience de mise en faillite de Genesis, les pirates font la promotion de BAYC, les banques américaines reçoivent des milliards de prêts | Cryptomonnaie

L’audience de mise en faillite de la société de prêt Crypto Genesis est prévue le 23 janvier.

Le compte Twitter de l’équipe indienne de cricket Royal Challengers Bangalore (RCB) aurait été piraté et remplacé par Bored Ape Yacht Club.

Silvergate et Signature Bank auraient reçu 13 milliards de dollars de prêts de FHLB.

Le marché de la crypto-monnaie est passé de catastrophique à une course haussière en l’espace de trois semaines. Alors que 2023 a été exaltante, les plateformes qui ont connu la crise de la cryptomonnaie en 2022 sont confrontées à des problèmes de liquidité ou à la fermeture de boutique.

Audience de mise en faillite de Genesis le 23 janvier

La société de prêt de crypto Genesis et deux de ses autres filiales commerciales de prêt, Genesis Global Capital et Genesis Asia Pacific, ont déposé le bilan du chapitre 11 jeudi. Ces trois entités ont un total de 100 000 créanciers. Notamment, les passifs cumulés des entreprises varient de 1,2 milliard de dollars à 11 milliards de dollars.

Les documents officiels ont ensuite révélé que la première audience dans l’affaire de faillite du chapitre 11 de Genesis était prévue pour le 23 janvier à 14h00. Laissant de côté Genesis, d’autres noms importants comme FTX, Core Scientific, BlockFi, Celsius Network, Voyager Digital et Three Arrows Capital ont également déposé le bilan au cours de l’année écoulée.

Le compte Twitter officiel de Royal Challengers Bangalore piraté

Le compte Twitter officiel de la franchise de l’International Premier League (IPL) Royal Challengers Bengaluru (RCB) a été compromis samedi. Après avoir réussi à pirater le compte, les auteurs ont changé l’image d’affichage et ont commencé à publier et à retweeter des tweets liés à NFT sur la chronologie. De plus, ils ont changé le nom de la poignée en « Bored Ape Yacht Club ».

Plusieurs personnes de la communauté se sont tournées vers Twitter pour mettre en lumière la même chose.

Dimanche, cependant, tout semblait rentré dans l’ordre. Le nom a été changé en Royal Challengers Bangalore et les tweets de spam ont été supprimés.

Signature et Silvergate empruntent ~13,6 milliards de dollars

Après l’effondrement de FTX, une multitude de banques cryptomonnaies ont noté une augmentation des retraits. Pour les aider à traverser cette phase turbulente, le Federal Home Loan Banks System (FHLB) des États-Unis a prêté des milliards de dollars à deux importantes banques cryptomonnaies. Le FHLB, pour sa part, est un groupe de 11 banques parrainées par le gouvernement américain. Ils aident généralement à injecter des liquidités pendant les périodes de détresse pour favoriser l’investissement communautaire.

Un récent rapport du Wall Street Journal a révélé que l’agence avait prêté environ 10 milliards de dollars à Signature Bank au quatrième trimestre 2022. Silvergate était la deuxième banque à avoir demandé des fonds au FHLB. Il aurait reçu au moins 3,6 milliards de dollars. Vers la fin de 2022, Silvergate a connu d’importantes sorties de dépôts. Pour maîtriser la situation et maintenir la liquidité de sa trésorerie, elle a adopté plusieurs mesures, dont la vente de titres de créance. Ainsi, au total, les deux sociétés liées à la cryptomonnaie ont fini par emprunter plus de 13 milliards de dollars.

